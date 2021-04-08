Прокуратура оголосила у розшук «міністра ЛНР»

Українська прокуратура оголосила у розшук «міністру зв’язку та масових комунікацій» угруповання «ЛНР».

Як повідомили у відомстві, йому повідомлено про підозру у вчиненні дій з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України).

«За даними слідства, підозрюваний забезпечує нормативно-правове регулювання політики окупаційної адміністрації РФ в Луганській області на непідконтрольній органам державної влади території, комунікацію зі ЗМІ для формування через них у місцевих мешканців ідеології Російської Федерації. Наразі він продовжує організовувати роботу «міністерства» шляхом участі у проведенні нарад у так званих «комітетах» та «колегіях», приймає одноособові рішення, обов’язкові для виконання населенням тимчасово окупованої території Луганської області, а також виконує вказівки керівництва та званої «ЛНР», направлені на загальне функціонування системи так званих «органів влади» окупаційної адміністрації РФ в Луганській області», – мовиться у повідомленні прокуратури.

Наразі посаду так званого «міністра зв’язку і масових комунікацій ЛНР» займає Олег Фетисов.