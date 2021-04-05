5-летний ребенок погиб 2 апреля на оккупированной части Донецкой области от взрыва. Об этом известно, в первую очередь, из медиа российских гибридных формирований в Донецке, и они же обвиняют украинскую армию в сбросе «самодельного взрывного устройства» с беспилотника. Многие аналитики по украинскую сторону фронта назвали сообщение фейковым и привели тому ряд обоснований. А в России уже заявили, что Украину нужно исключить из Совета Европы, а также показали интервью с убитой горем бабушкой (которая не упоминала об обстоятельствах взыва) на главном пропагандистском шоу у Ольги Скабеевой.

Эксперты по вооружениям объясняют, что украинские ударные БПЛА попросту не могли бы долететь до Александровского по техническим характеристикам.

Что случилось?

В оккупированном поселке Александровское от взрыва погиб ребенок 2016 года рождения и ранена женщина 1954 года рождения, сообщала вооруженная группировка «ДНР». По ее информации, вблизи дома по адресу улица 2-я Дорожная, 36 беспилотный летательный аппарат сбросил самодельное взрывное устройство. В этот момент во дворе находилась женщина с ребенком. Женщину доставили в больницу. В смерти ребенка обвинили украинскую армию.

Мы посмотрели, что пишут в местных группах Углегорска и Енакиево. Никто, в том числе и из пророссийских пабликов, не утверждает, что видел беспилотник.

«Я живу в этом поселке. Никакого БПЛА и близко не было»

Человек, утверждающий, что живет в Александровском, высказывает другую версию: что ребенок нашел взрывоопасный предмет в гараже у взрослого.



«Это случилось вчера, только не от дрона. Я сама с этого поселка. У хозяина в гараже лежала мина, а внучек ее нашел. Зачем людям врут? Я не пойму. Соболезную».



Также мы встретили сообщения о том, что медиа в поселок после инцидента не приезжали.



«А вы заметили, что наши местные СМИ сразу не приехали и ничего не наснимали? Где эти слезные сюжеты? Может и не было мальчика, может и не было взрыва. Как им можно верить, если у них постоянно разная информация?»



«Произошло все на территории, подведомственной горисполкому Енакиево, в пос. Александровский, который перед пос. Булавинское. Дед притащил мину во двор, а ребенок каким-то образом оказался рядом и стукнул или прыгнул на нее. Кто теперь узнает, как было на самом деле?»



«Интересно получается. В одних источниках Александровка, но там никто ничего не видел. В других источниках – Александровское. И там тоже тихо. Ребенка жалко. Но манипуляция такая раздражает. Так а был ли беспилотник?» – это уже сторонний наблюдатель с оккупированной территории.

Бабушку показали по России-1

В официальных сообщениях оккупационной администрации Донецка не названо имя погибшего. А вот в подконтрольных российским гибридным силам СМИ появилось упоминание о Владиславе Шихове, а также видеокомментарий его бабушки, которая рассказала, что мальчику оторвало ногу. При этом подробностей обстрела в сюжете женщина не рассказала и о беспилотнике не упоминала: лишь видно, что она находится в шоковом состоянии и пытается ответить на какие-то наводящие вопросы (например, говорит, что 4-летний ребенок ни в чем не виноват).

Почему люди усомнились в населенном пункте

По информации из «первоисточника» (это вооруженное формирование «Народная милиция ДНР»), взрыв произошел в Александровском. Это поселок в сторону Енакиево, более 60 км от Донецка и около 15 км от линии разграничения. От фронта село «прикрывает» также город Углегорск.



Но в части российских СМИ местом трагедии назвали другой населенный пункт – Александровку. Возле Донецка есть такое село, стоящее прямо на линии огня.

«Ребенок погиб из-за атаки украинского беспилотника», «Ребенок погиб в результате обстрела окраины Донецка», – гласят заголовки. Таким образом, там подчеркивают, что ситуация произошла именно в прифронтовом селе, а значит, «это украинская армия».

Что говорят о беспилотниках специалисты

По словам главы фонда «Повернись живим» Тараса Чмута, Украина не использует на Донбассе ударный беспилотник, который может залететь так далеко в тыл оккупированной территории.

«Основные тактические беспилотные аппараты Украины – «Мавики» и «Фантом». Их радиус полета – до 5 км. Поэтому говорить про полет на дальнее расстояние – около 15 км – это технически невозможно. Если говорить про другие беспилотники, к примеру, «Бейрактары» турецкие, которые ударные – их на Донбассе не используют. Они даже туда не летают. Там боеприпас другой мощности и призначен для других заданий. Если говорить про более серьезные наши беспилотники – ПД1, ПД2, «Рейваны», «Мары», «Фурии» – то это беспилотники, которые не несут боевой нагрузки, и их назначение – аэрофоторазведка, корректировка огня. И наши, и та сторона используют «Фантомы» и «Марики» в формате таких себе бомбардировщиков, к которым подвешивают один-два переделанных РКГ-3 (советская ручная кумулятивная граната) или другое взрывное устройство, которое печатают, в том числе, и на 3D принтерах, и используют для нанесения ударов», – говорит Тарас Чмут.

Россия: исключите из Совета Европы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, «все это произошло с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств». При этому Володин отметил, что международные организации должны дать оценку украинским властям и исключить Украину из Совета Европы.



«Считаю необходимым, что ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины. Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы», – написал Володин.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент в Кремле нет верифицированной информации о гибели ребенка, но при этом Москва не сомневается в правдивости данных от группировки «ДНР».



«Трудно себе представить, чтобы вокруг ребенка делали какие-то фейки», – отметил Песков.

Следственный комитет России возбудил дело о гибели ребенка. В его смерти в России обвинили украинских военных.

Украина: покажите доказательства

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что эта история – «проверка украинской реакции перед более серьезными провокациями».

«Наш ответ: покажите ФИО ребёнка и доказательства смерти именно по названной причине («сброс взрывного устройства с украинского дрона»), верифицируйте доказательства через СММ ОБСЕ. Основную ответственность за гибель гражданского населения, согласно международного права, несет государство-агрессор, которое развязало войну», – написал Арестович.



В ОБСЕ пока информацию не комментируют, отчет о событии еще не опубликован.

Взрывоопасные игрушки

Тем временем штаб ООС информирует про взрывные «игрушки», которые появляются на прифронтовой территории. К примеру, в Широкино было обнаружено самодельное взрывное устройство – игрушечный детский самолет, начиненный взрывчатым веществом.

«Подобные случаи применения противником самодельных взрывных устройств не редкость в районе проведения операции Объединенных сил. С 2014-го на востоке страны зафиксировано более 300 инцидентов с применением противником самодельных взрывных устройств. Как и противопехотные мины, они оружием не избирательного действия и продолжают наносить большой вред не только военным, но и гражданскому населению», – сообщают в ООС.



По данным ЮНИСЕФ, с начала войны на Донбассе до апреля 2021 года в Донецкой и Луганской областях насмерть подорвались на взрывчатке 42 ребенка и 144 получили ранения. В фонде отмечают, что дети часто подбирают взрывоопасные предметы, считая их игрушками.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:



Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите