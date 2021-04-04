Радіо Свобода Weekly: Чи почне Росія широкомасштабну війну і чому Байден говорив із Зеленським?

Працюють танки, дим видно з центру. У Донецьку вже відчули кінець перемир'я

Вже кілька днів не тільки в Україні, але і по всьому світу обговорюють ескалацію конфлікту на сході України та стягування російських військ до українських кордонів. Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team повідомляє про перекидання на кордон із Україною і військової техніки. Застерігаючи щодо можливого початоку «великої війни», у готовність приведені війська США у Європі. Лунають попереджуючи заяви від представників НАТО, тривають консультації з військовим керівництвом України, до дипломатичної перепалки долучилося керівництво Росії.

Тим часом жителі непідконтрольного Донецка вже відчули на собі загострення. У ніч із 1 на 2 квітня у самому місті та його околицях було чутно ведення бойових дій, сильніше, ніж це було останнім часом. Радіо Донбас.Реалії зібрало свідчення про це від місцевих жителів.

Зеленський поспілкувався з Байденом. Це протверезить керівництво Росії?

Телефонна розмова президентів України і Сполучених Штатів – мабуть, одна з найважливіших подій не лише останніх днів, але і місяців. З моменту обрання Джозефа Байдена президентом США українська громадськість не раз задавалася питанням: чому новий керівник Сполучених Штатів, який у перші ж дні після свого вступу на посаду розмовляв із цілою низкою світових лідерів, досі не провів аналогічної бесіди із президентом України? Чи означає це, що Україна не перебуває серед політичних пріоритетів Сполучених Штатів? Втім, це припущення було спростовано самим американським президентом.

Чому Джозеф Байден так довго не спілкувався із Володимиром Зеленським і який головний сенс їхнього першого телефонного спілкування? Читайте у статті політичного оглядача Віталія Портникова.

Далі – пряма мова:

«Нинішня ескалація з боку Російської Федерації є системною та наймасштабнішою за останні роки», – заявив голова МЗС Дмитро Кулеба і закликав Росію припинити військове нагнітання.

«Президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму» – заявили в Білому домі.

«Ми уважно стежимо за ситуацією, зокрема, за переміщеннями російських військ і закликаємо всі сторони виявляти стриманість і до зусиль щодо якнайшвидшої деескалації» – заявили Німеччина і Франція.

Візит Байдена, США проти агресора Росії і української корупції – інтерв'ю з послом Маркаровою

Оксана Маркарова починає роботу послом у Вашингтоні на тлі запевнень Джо Байдена, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти Росії. І Маркаровій теж доведеться займатися організацією візиту президента США до Києва.

Чи не втомився Вашингтон від корупції в Україні? Чому кейс минулих контактів Зеленського з Дональдом Трампом не є тягарем для двосторонніх відносин? Чому Росія дарма сподівається на послаблення американських санкцій? На ці та інші запитання відповіла в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода Оксана Маркарова.

Про Україну без Зеленського. Про що домовились Путін, Меркель та Макрон?

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Емманюель Макрон провели відеоконференцію із президентом Росії Володимиром Путіним. Під час онлайн-зустрічі, серед іншого, обговорювали ситуацію на сході України. Президента України Володимира Зеленського до участі в цій конференції не запрошували, попри те, що раніше МЗС України закликало міжнародних партнерів до принципу обговорення: «нічого про Україну без України».

Речниця українського президента Юлія Мендель запевнила, що жодного рішення щодо України без її участі не ухвалюватимуть. Про що домовилися під час зустрічі?

«В Україні несподівано з’явився новий політичний важковаговик – секретар РНБО Данілов»

«В Україні, найімовірніше, народилася нова політична зірка. Це грубий, прямолінійний 58-річний колишній ветеринар, який вдягається у костюми, що на ньому не сидять, і майже не посміхається», – пише у свої статті старший науковий співробітник Атлантичної ради Адріан Каратницький. Бульше про це читайте в руриці «Точка зору».

Про коронвірус в Україні – коротко:

Із 5 квітня Київ посилює карантинні обмеження: місто планує закрити всі школи і дитячі садочки, а увесь громадський транспорт працюватиме за спеціальними перепустками.

У МОЗ заявили, що рівень госпіталізації хворих на COVID-19 не перевищений лише у трьох областях.

Степанов обіцяє, що більшість українців зможуть вакцинуватися до кінця року.

Ізраїль завершив локдаун. Як йому це вдалося?

На тлі стрімкої вакцинації населення Ізраїль вийшов із «локдауну»: відновили роботу ресторани, готелі, навчальні заклади, релігійні установи тощо. Через незначну кількість хворих на COVID-19 в країні зачиняються ковідні відділення лікарень. За темпами щеплень проти коронавірусу Ізраїль – світовий лідер. Детальніше –у матеріалі.

Походження коронавірусу: агентство AP розкрило деталі неопублікованого звіту ВООЗ

Агенство Associated Press стверджує, що отримало майже остаточну версію звіту про результати дослідження у Китаї. У ще не оприлюдненому звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і Китаю, стверджує AP, дійшли висновку, що хвороботворний коронавірус SARS-CoV-2, найімовірніше, перекинувся від кажанів на інших тварин, а потім на людей. А можливість поширення коронавірусу з лабораторії названа «надзвичайно малоймовірною». Детальніше – за лінком.

Далі про події тижня – у відео:

Через COVID-19 родина переселенців втратила обох батьків. 13 дітей осиротіли.

Російський телеведучий Володимир Познер 1 квітня залишив Грузію після протестів через його приїзд.

Контейнеровоз «Евер Ґівен» зняли з мілини в Суецькому каналі

Шпигунський скандал. Італія ставить Росію Путіна на місце

Викриття у Римі шпигунської оборудки за участю італійського військового та двох російських дипломатів не стало несподіванкою, зважаючи на активну діяльність кремлівських розвідників у країнах ЄС. Несподіваним у цій історії оглядачі вбачають принаймні два моменти.

Перший стосується небувало оперативної та жорсткої реакції Італії, яка розпорядилася протягом доби видворити російських агентів. Другий дивний момент пояснити наразі важче, а саме: чому Москва пішла на такий демонстративно недружній крок стосовно країни-члена НАТО, яка навіть за геополітичної бурі тримає відкритими двері для росіян. Більше – за лінком.

Підвищення пенсійного віку: що чекає нинішніх та майбутніх пенсіонерів?

Українські жінки йтимуть на пенсію пізніше, в тому ж віці, що й чоловіки, водночас пенсії для працюючих пенсіонерів – зростуть. Такі рішення ухвалив Кабінет міністрів 1 квітня, виконуючи вимогу закону про пенсійне страхування. Експерти, втім, не вважають, що ці кроки бодай трохи поліпшать стан пенсійної системи і добробут людей, та закликають владу запустити комплексну пенсійну реформу. Як вона може виглядати, і що чекає нинішніх та майбутніх пенсіонерів, з'ясовувало Радіо Свобода.

Справа «бойчукістів»: як в СРСР розстріляли українських художників

Художників Івана Липківського, Івана Падалку, Василя Седляра, Івана Орла-Орленка та засновника оригінальної мистецької школи Михайла Бойчука – НКВД СРСР розстріляв в один день, звинувативши їх у належності до «контрреволюційної націонал-фашистської організації». Оцифровані документи так званої справи «бойчукістів» виклали у вільний доступ. Радіо Свобода вивчило їх і публікує головне.

Великдень: чому різні дати?

Різниця між святкуванням Великодня у 2021 році в християн східного та західного обрядів майже місяць: 4 квітня та 2 травня. Попередні роки вона складала всього лише тиждень, а у 2017 році всі християни світу святкували Пасху разом. Чому з'являється така різниця, з яких причин вона змінюється та чи можуть всі християни святкувати Великдень разом щороку?

Хіт-парад пісень, які надіслали на пошту Радіо Свобода

«Поставте нашу пісню в ефір!» Доволі часто з таким проханням на Радіо Свобода пишуть музиканти та їхні піарники. І хоча ми не таке радіо і не можемо поставити вашу творчість у «ротацію», ми вирішили зробити виняток. Вперше і востаннє – музичний хіт-парад з робочої пошти на Радіо Свобода!

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