Росія має припинити військове нагнітання – Кулеба

Росія має припинити військове нагнітання проти України і підтвердити свою відданість режиму припинення вогню. Про це йдеться у поширеній 1 квітня заяві міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Очільник дипломатичного відомства наголосив, що Україна та її партнери констатують системне загострення Росією безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях та в Криму на тлі небажання Москви підтвердити відданість режиму припинення вогню.

«Нинішня ескалація з боку Російської Федерації є системною та наймасштабнішою за останні роки. Своїми діями Російська Федерація завела ситуацію у глухий кут, вихід з якого лише один: дипломатія», – заявив міністр.

Російська делегація у Тристоронній контактній групі на засіданні 31 березня не підтримала пропозицію голови української делегації Леоніда Кравчука забезпечити з 00:00 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню.

30 березня президент Франції Емманюель Макрон і канцлер ФРН Анґела Меркель провели розмову з президентом Росії Володимиром Путіним у форматі відеоконференції. Лідери Франції та Німеччини наголосили, що Росії необхідно взяти на себе зобов’язання забезпечити режим припинення вогню на Донбасі та сприяти виходу з кризи із дотриманням Мінських угод.