Почему Россия отказалась от мира на Донбассе

Россия отказалась от подтверждения режима прекращения огня на Донбассе с 1 апреля. Руководитель трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук обвинил российскую сторону в нежелании сохранить жизни людей, а представитель России Борис Грызлов заявил, что Украина сама не придерживается «режима тишины». Почему Россия на самом деле отказалась от мира на Донбассе?

Российская сторона на переговорах в ТКГ по Донбассу отказалась от предложения главы украинской делегации Леонида Кравчука обеспечить с 00:00 1 апреля режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Этот режим, по словам Кравчука, грубо нарушили 26 марта, когда в районе Шумов от минометного обстрела погибли четверо украинских военных. По сути, Леонид Кравчук признал, что перемирие на Донбассе, которое и так постоянно нарушали, больше не работает.

Предложение украинской стороны поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау и глава СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик. Также Яшар Халит Чевик предложил принять общее согласованное заявление, в котором стороны подтвердили бы стремление усилить прекращения огня и спасти жизни гражданских лиц и военного персонала.

Версии

Радио Донбасс.Реалии предложило военному эксперту Александру Мусиенко и политическому аналитику фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Марии Золкиной прокомментировать версии отказа России от подтверждения перемирия на Донбассе.

Может ли отказ от перемирия быть реакцией Кремля на требования Берлина и Парижа, своеобразным демаршем? Ведь в заявлении администрации Эмманюэля Макрона после встречи с Ангелой Меркель и Владимиром Путиным говорилось, что нормандские посредники потребовали от Москвы взять на себя ответственность за возобновление перемирия. Хотя сам Кремль опять говорил о «гражданской войне», возможно, в самой встрече без Зеленского и не было никакой «зрады», и Меркель с Макроном серьезно «надавили» на Кремль?

Александр Мусиенко: «Я не думаю, что вероятен именно этот сценарий. Стоит обратить внимание на один нюанс: месяц-полтора назад представители боевиков говорили о том, что они будут вести упреждающий огонь по украинским позициям. Это заявление стоит воспринимать как, фактически, прекращение перемирия. В принципе, все, что происходит последние недели на фронте, – оно все началось как раз плюс-минус с того периода».

Мария Золкина: «У нас нет оснований считать, что тема Украины была основной на этой встрече, считать, что Меркель и Макрон пытались дожать Путина именно по украинскому вопросу. Я сомневаюсь, что там звучали какие-то жесткие заявления, вплоть до ультиматумов, на которые Путину нужно было реагировать. Российская сторона, естественно, демонстрирует демарш. Им не нужен режим перемирия. С моей точки зрения, французы и немцы достаточно адекватно воспринимают ситуацию, они не пытаются переломить через колено Украину. А поведение российской стороны для них выглядит как стороны, виноватой в нарушении режима тишины. Обвинения и претензии, безусловно, в сторону России, наверняка, звучали и на этой встрече. Российская сторона их не приемлет и не принимает… Это – типичный шантаж со стороны России. Путин пытается, с одной стороны, показать, что он договороспособный, и поэтому он заинтересован в подобных консультациях с Берлином и Парижем. А с другой стороны Путин действует так же, как действовал и всегда на протяжении этой войны: шантажирует и Украину, и нормандских партнеров, – шантажирует тем, что режиму тишины придет конец, и все: никаких переговоров не будет, пока украинская сторона не пойдет на определенные уступки».

Возможно, все наоборот, и Меркель с Макроном с одной стороны и Путин с другой «зажали» президента Владимира Зеленского требованиями выполнить политическую часть «Минска» – а теперь Кремль шантажирует Зеленского обстрелами на фронте?

Александр Мусиенко: «Россия всячески добивается именно такого сценария. И эти ловушки, которые для Украины расставляет Кремль, уже очень заметны. Сначала господин Андрей Ермак, руководитель офиса президента, говорит о том, что Украина согласовывает с Францией и Германией новый план, который будет разработан на базе Минских договоренностей. Но мы этот план не опубликовали, мы его не обсуждали тут, внутри Украины. А в России просто отдали всю информацию по переговорам «Коммерсанту» и опубликовали, сделав акцент на своих предложениях. И после этого они (Россия – ред.) поняли, что стоит воспользоваться шансом и сейчас активизировать дискуссии напрямую с Парижем и Берлином. И, конечно, очень плохо, что инициировал встречу «нормандской четверки» президент Украины, но состоялись переговоры без президента Украины. Но даже при наихудшем сценарии зрады не учитывать украинские факторы и реалии будет крайне тяжело, потому что, как минимум, необходимо проголосовать определенные законопроекты в парламенте».

Мария Золкина: «Я в принципе не считаю, что этот разговор является зрадой и отступлением от интересов Украины. Я не поддерживаю точку зрения, что про Украину говорили за спиной Украины и без нее и что-то там без нас решали. Даже если Путин пытался продвинуть свою повестку дня по украино-российскому вопросу во время общения с Меркель и Макроном, – то он не получил никакого конкретного положительного для себя ответа. Потому что никакие серьезные уступки со стороны Украины сейчас невозможны. И прекрасно это понимают и в Берлине, и в Париже. Давайте просто посмотрим на результаты этого разговора. Как их представляет Российская Федерация: такое впечатление, что там только про Украину говорили, и представляют это таким форматом «4 минус 1». Как будто это было вместо нормандской встречи. Но, дело в том, что нормандский формат занимается только российско-украинскими вопросами, – а эта видеоконференция касалась целого ряда других проблем, помимо Украины. И объяснения Берлина, например, кардинально отличаются от той истерии, которая расходится в информационном поле Российской Федерации, – там сухая реакция: обсудили, и обсудили».

«Ваш вариант»

Александр Мусиенко: «В России и на оккупированных территориях очень муссируется тема, что якобы украинская армия готовит какую-то военную операцию по освобождению территорий оккупированных. Это очень серьезно пропагандистски разгоняется. Позиция России такова: Украина якобы готовится к каким-то наступательным действиям, – поэтому руки должны быть у нас развязаны. То есть, это – классическая провокация. На самом деле, они подтягивают свои войска, – и они ищут хоть какое-то оправдание для нарушения перемирия».

Мария Золкина: «Российская Федерация не видит возможности сейчас дожать украинскую сторону по дипломатическому треку, согласиться на какие-то широкие уступки в вопросах безопасности, идти на политические компромиссы. Предложения, которые на столе сейчас лежат в Норманди от Украины, с одной стороны, и от России ( я имею ввиду правки к так называемым кластерам, которые предложили французы и немцы), – эти предложения кардинально различаются, они прямо противоположны. Параллельно с этим эскалация на фронте усиливается, российская сторона нагнетает истерию, что это Украина якобы собирается наступать. То есть, они оправдывает возобновление боевых действий, которое входит у них в планы. И то, что они не согласились подтвердить свою приверженность режиму тишины, – это укладывается в логику российских действий в течении последних 2-3 месяцев: есть дипломатический тупик, и россиянам не выгодно играть в так называемое перемирие. Им нужен инструмент военного давления на Украину, чтобы та была более уступчивой на уровне переговоров».

Версии из ТКГ

Леонид Кравчук так отреагировал на отказ России: «Не понимаю, почему российская делегация не считает необходимым сосредоточиться на сохранении жизней людей».

Что-то произошло во время переговоров Путина, Макрона и Меркель

Алексей Арестович, спикер украинской делегации в ТКГ, связывает поведение российской делегацией со встречей Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном: «Что-то произошло во время переговоров Путина, Макрона и Меркель, – рассуждает Арестович и добавляет: – РФ в любой момент может нанести нам новые потери на фронте. Нам приходится предпринимать дипломатические усилия по снятию остроты военной компоненты в условиях, когда приходится выбирать между меньшими и бОльшими потерями, стремясь свести их на нет принципиально».

Украина фактически расписалась в невыполнении принятых ранее мер по усилению режима перемирия

А вот Борис Грызлов, представитель России в ТКГ, так объяснил отказ от предложения Кравчука: «Предлагая заново принять заявление о режиме прекращения огня, Украина фактически расписалась в невыполнении принятых ранее мер по усилению режима перемирия. Предложения Донбасса по практическому урегулированию конфликта по-прежнему игнорируются. В Киеве должны понять, что ни в контактной группе, ни в "нормандском формате" ни у кого нет полномочий и компетенции переписывать Минские соглашения и без решения Совета Безопасности ООН лишать Донбасс собственного мандата по урегулированию конфликта».

На подконтрольных оккупационным администрациям ресурсах предложения Кравчука называют бессмысленными.

Вот что заявила, например, так называемая министр иностранных дел группировки «ДНР» Наталья Никанорова: «Учитывая.., что еще восемь месяцев назад документ был подписан обеими сторонами конфликта, а также завизирован посредниками в лице ОБСЕ и РФ и из него никто официально не выходил, удивляет та шумиха, которую развели вокруг этого предложения и сам господин Кравчук, и другие деятели Украины в медиапространстве».

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