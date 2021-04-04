Німеччина і Франція заявили про стурбованість ескалацією на Донбасі

Німеччина і Франція стурбовані зростанням числа порушень перемир’я на сході України. Про це йдеться в спільній заяві МЗС двох країн. У документі наголошується, що напруженість посилюється після періоду деякої стабілізації в липні минулого року.

«Ми уважно стежимо за ситуацією, зокрема, за переміщеннями російських військ і закликаємо всі сторони виявляти стриманість і до зусиль щодо якнайшвидшої деескалації», – наголошується в тексті.

Газета The New York Times наприкінці березня повідомила з посиланням на джерела, що в різних точках на кордоні з Україною розташовані приблизно чотири тисячі російських військових. За даними видання, Європейське командування збройних сил США підвищило рівень спостереження за ситуацією з «можливої кризи» до «потенційно неминучої кризи», це найвища позначка. Це названо реакцією на те, що Росія не вивела війська після військових навчань, які закінчилися 23 березня. У соцмережах почали з’являтися повідомлення, що Москва перекидає додаткові війська до Брянської, Воронезької та Ростовської областей, а також до анексованого Криму, зазначає «Німецька хвиля».

Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на повідомлення словами про те, що Росія переміщує збройні сили «в межах своєї території на свій розсуд» і «це не повинно нікого турбувати».