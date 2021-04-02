Працюють танки, дим видно з центру. У Донецьку вже відчули кінець перемир'я

Вже кілька днів не тільки в Україні, але і по всьому світу обговорюють ескалацію конфлікту на сході України та стягування російських військ до українських кордонів. Застерігаючи можливий початок «великої війни», у готовність приведені війська США у Європі. Лунають попереджуючи заяви від представників НАТО, тривають консультації з військовим керівництвом України, до дипломатичної перепалки долучилося керівництво Росії. Тим часом жителі непідконтрольного Донецка вже відчули на собі загострення. З ночі 1 на 2 квітня у самому місті та його околицях чутно ведення бойових дій, сильніше ніж це було останнім часом. Радіо Донбас.Реалії зібрало свідчення про це від місцевих жителів.

Джерела Радіо.Донбас Реалії з різних районів Донецька розповідають про гучну стрілянину з різних типів зброї. Причому чутно її, як на північному, так і на південному сході міста.

З району залізничного вокзалу повідомляють про стрілянину у районі Донецького аеропорту, там окрім стрілецької зброї чутно кулеметні черги, та танкові постріли. Роботу танка підтверджують і жителі Путилівки.

У соцмережах повідомляють про бойові дії у іншій частині міста – районі шахти Трудовської. Ось відео звідти.

А на цьому відео місцевий житель зазняв звуки стрільби важкої зброї у районі ДАП. Знімає він з боку Колхозного проспекту.

Дим невідомого походження з боку ДАП видно навіть з центру міста.

У соцмережах постять відео та фото наслідків бойових дій. Ось, наприклад, – це скріншот з відео знятого з вулиці Батищева у напрямку Путилівки.

Ще до активізації бойових дій джерела Радіо Донбас.Реалії повідомляли про перекидання військової техніки російських гібридних сил саме у район ДАП.

«Через Путиловку снова перебрасывали военную технику. Было очень шумно, думаю 2 или 3 единицы БМП или танков. На асфальте снова свежие следы от гусениц. И во время их езды в радиусе 20-25 м жутко воняло солярой».

Інше джерело повідомляло про збільшення кількості військових та техніки на вулицях Донецька та пропорційне зменшення цивільного трафіку на вулицях.

Також приходять повідомлення про бої у напрямку Ясинуватої. Ось фото зняте з ЦІЄЇ точки.

У ранковому зведенні Штабу Операції Об’єднаних Сил 2 квітня повідомляється про обстріли українських позицій у районі Пісків, Авдіївки, Старогнатівки, Водяного, Світлодарська, Луганського, Шумів, Новотошківки, Золотого-4.



Російські гібридні сили звинувачують українську сторону в обстрілах у районі Донецька.

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