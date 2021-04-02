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02 квітня 2021, Київ 16:39
Новини | Політика

У Донецьку оголосили «строковий призов»

Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін в «указі» зобов’язує «призовні комісії» забезпечити своєчасну явку призовників на медичну комісію

Підконтрольна Росії адміністрація Донецька оголосила про перший «строковий призов» на окупованій території.

Ресурси угруповання «ДНР» повідомляють про так званий указ свого ватажка Дениса Пушиліна, за яким з 1 квітня до 15 липня 2021 року угруповання планує набрати 200 чоловіків 1994-2003 років народження, які не перебувають у запасі.

Служба триватиме шість місяців.

Пушилін в «указі» зобов’язує «призовні комісії» забезпечити своєчасну явку призовників на медичну комісію.

Таким чином, молодь, яку планують призивати, на момент початку війни мала від 11 до 20 років.

Воєнізовані формування угруповання «ДНР» мають назву «Народна міліція». Таку ж назву має передбачене Мінськими угодами формування, яке має бути створене у процесі реінтеграції ОРДЛО, однак це – абсолютно різні утворення (угруповання «ЛДНР» просто використовують таку ж назву).

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