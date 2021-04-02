МЗС України: призов у Криму є воєнним злочином Росії

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест проти призову до збройних сил Росії громадян України, які проживають в окупованому Криму, і заявило, що це є воєнним злочином Москви.

«Системно порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, зокрема положення Четвертої Женевської конвенції 1949 року, російська окупаційна адміністрація здійснює призов до своїх збройних сил і на тимчасово окупованій території України… Незгодних із примусовим призовом кримчан окупаційна адміністрація піддає кримінальному переслідуванню, що також є порушенням Четвертої Женевської конвенції», – наголосили в МЗС. Відповідна заява оприлюднена 1 квітня.

Так само всупереч нормам міжнародного гуманітарного права здійснюється пропаганда служби в армії держави-агресора, зокрема і серед дітей, наголосили у МЗС.

«Закликаємо міжнародну спільноту дати належну оцінку таким діям РФ на тимчасово окупованій території, продовжити й посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою повернення РФ до дотримання норм та принципів міжнародного права», – йдеться в заяві.

За даними українського міністерства, починаючи з 2015 року, російська окупаційна адміністрація вже провела на півострові 12 призовних кампаній, незаконно призвавши близько 28 тисяч осіб, а 1 квітня почала чергову призовну кампанію.