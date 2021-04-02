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02 квітня 2021, Київ 10:24
Новини | Політика

МЗС України: призов у Криму є воєнним злочином Росії

За даними українського міністерства, починаючи з 2015 року, російська окупаційна адміністрація вже провела на півострові 12 призовних кампаній, незаконно призвавши близько 28 тисяч осіб

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест проти призову до збройних сил Росії громадян України, які проживають в окупованому Криму, і заявило, що це є воєнним злочином Москви.

«Системно порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, зокрема положення Четвертої Женевської конвенції 1949 року, російська окупаційна адміністрація здійснює призов до своїх збройних сил і на тимчасово окупованій території України… Незгодних із примусовим призовом кримчан окупаційна адміністрація піддає кримінальному переслідуванню, що також є порушенням Четвертої Женевської конвенції», – наголосили в МЗС. Відповідна заява оприлюднена 1 квітня.

Так само всупереч нормам міжнародного гуманітарного права здійснюється пропаганда служби в армії держави-агресора, зокрема і серед дітей, наголосили у МЗС.

«Закликаємо міжнародну спільноту дати належну оцінку таким діям РФ на тимчасово окупованій території, продовжити й посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою повернення РФ до дотримання норм та принципів міжнародного права», – йдеться в заяві.

За даними українського міністерства, починаючи з 2015 року, російська окупаційна адміністрація вже провела на півострові 12 призовних кампаній, незаконно призвавши близько 28 тисяч осіб, а 1 квітня почала чергову призовну кампанію.

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