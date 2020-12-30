Правозахисники нарахували «рекордну» кількість вироків у Криму за відмову служити в армії Росії

У грудні в Криму й Севастополі відкрили «рекордні» 16 кримінальних справ і винесли 10 вироків щодо кримчан за відмову служити в збройних силах сусідньої Росії, повідомляє Кримська правозахисна група.

«Це найбільша кількість справ і вироків, зафіксованих за місяць за весь період окупації», – повідомляють правозахисники.

Зазначається, що 3 вироки були винесені підконтрольним Росії Кіровським районним судом, 4 – в Ленінському районному суді Севастополя. По одному вироку правозахисники зафіксували в Гагарінському районному суді Севастополя, Бахчисарайському районному суді, а також у Центральному районному суді Сімферополя.

«Загалом на кінець грудня КПГ зафіксувала 163 кримінальні справи за ухилення від служби в ЗС Росії, які передані на розгляд в «суди» Криму. За 153 з них вже винесено вирок, ще 10 перебувають на стадії розгляду», – додали правозахисники.

У жовтні правозахисники повідомляли про шість вироків, винесених в анексованому Криму за ухилення від служби в збройних силах Росії.

У Міністерстві оборони Росії повідомляли, що з початку року в анексованому Севастополі до лав російських Збройних сил через пункт відбору громадян на службу за контрактом призвали 250 осіб.

До цього у відомстві вказали, що з початку року пунктом відбору громадян на військову службу за контрактом в Сімферополі в російські війська відправлено понад 500 осіб, що на 5% вище показників за аналогічний період минулого року.

1 жовтня в МЗС України повідомили, що з 2014 року до російської армії в анексованому Криму призвали близько 25 тисяч осіб.

Раніше прокуратура АРК оголосила про підозру військовому комісару Євпаторії та Саків через «примус кримчан служити у Збройних силах Росії».

Прокурор Автономної Республіки Крим і Севастополя Ігор Поночовний повідомив, що жителі Криму, яких призвали до російської армії, не можуть зазнавати кримінального переслідування на материковій частині України.

Також у відомстві просять кримчан звертатися телефоном або на електронну пошту в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.