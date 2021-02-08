В українському космічному центрі показали, як Росія нарощує військову присутність у Криму – фото

У Національному центрі управління і випробувань космічних засобів України фіксують нові військові об’єкти, які з’являються в Криму з початку російської анексії. Цими даними фахівці центру поділилися з проєктом Радіо Свобода Крим.Реалії.

Так, на одному з найсвіжіших фото зафіксоване селище Новоозерне, неподалік від озера Донузлав. У кінці 2020 року тут, фактично посеред степу, з’явилася військова база. За словами начальника інформаційно-аналітичного центру Національного космічного центру України Сергія Янчевського, ще в 2018 році на цьому місці були розвалені корівники.

«Уже в 2019 році і протягом 2020 року тут з’явилася велика військова частина. Це база зберігання на випадок війни. Наприклад, коли проводиться мобілізація, то людей треба чимось озброювати, і це озброєння зберігається саме в такому місці. Це сотні артилерійських систем, броньована техніка тощо», – пояснив він.

Згідно зі знімками з космосу, також видно, що недавно біля Керчі з’явилися впритул до траси «Таврида» нові радіолокаційні станції і щонайменше вісім ракетних комплексів С-400. А на околиці Євпаторії побудована величезна радіоантена діаметром близько 30 метрів. І в тій же Євпаторії, в колишньому українському космічному центрі, тепер базуються військово-космічні сили Росії.

Поблизу Севастополя російська армія побудувала ще один об’єкт. На архівних космічних знімках можна простежити, як, починаючи з 2016 року, на порожньому місці будувалася радіотехнічна станція з десятком супутникових антен-«тарілок», середній діаметр кожної з яких – близько п’яти метрів.

Космічний центр зафіксував ще десятки різних новобудов і модернізацій, що проводить Росія в окупованому Криму. Ці дані потім потрапляють у СБУ і Збройні сили України. А там вже їх аналізують і оцінюють загрозу з Криму з боку Росії.

Українські фахівці стверджують, що в порівнянні з 2014 роком Росія в Криму наростила свій військовий потенціал більш ніж удвічі.

У Кремлі мілітаризацію називають нормою, вважаючи півострів своїм. «Росія – суверенна держава і на своїй території має право проводити навчання, розміщувати будь-які об’єкти, оголошувати призов до армії для своїх громадян і організовувати патріотичне виховання молоді», – заявила в грудні 2020 року речниця МЗС Росії Марія Захарова.