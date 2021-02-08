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08 лютого 2021, Київ 11:33
Новини | Політика

В українському космічному центрі показали, як Росія нарощує військову присутність у Криму – фото

Військова база зберігання поблизу селища Новоозерне

У Національному центрі управління і випробувань космічних засобів України фіксують нові військові об’єкти, які з’являються в Криму з початку російської анексії. Цими даними фахівці центру поділилися з проєктом Радіо Свобода Крим.Реалії.

Так, на одному з найсвіжіших фото зафіксоване селище Новоозерне, неподалік від озера Донузлав. У кінці 2020 року тут, фактично посеред степу, з’явилася військова база. За словами начальника інформаційно-аналітичного центру Національного космічного центру України Сергія Янчевського, ще в 2018 році на цьому місці були розвалені корівники.

«Уже в 2019 році і протягом 2020 року тут з’явилася велика військова частина. Це база зберігання на випадок війни. Наприклад, коли проводиться мобілізація, то людей треба чимось озброювати, і це озброєння зберігається саме в такому місці. Це сотні артилерійських систем, броньована техніка тощо», – пояснив він.

Згідно зі знімками з космосу, також видно, що недавно біля Керчі з’явилися впритул до траси «Таврида» нові радіолокаційні станції і щонайменше вісім ракетних комплексів С-400. А на околиці Євпаторії побудована величезна радіоантена діаметром близько 30 метрів. І в тій же Євпаторії, в колишньому українському космічному центрі, тепер базуються військово-космічні сили Росії.

Поблизу Севастополя російська армія побудувала ще один об’єкт. На архівних космічних знімках можна простежити, як, починаючи з 2016 року, на порожньому місці будувалася радіотехнічна станція з десятком супутникових антен-«тарілок», середній діаметр кожної з яких – близько п’яти метрів.

На правому знімку видно нову радіотехнічну станцію, що з’явилася поблизу Севастополя за останні чотири роки
На правому знімку видно нову радіотехнічну станцію, що з’явилася поблизу Севастополя за останні чотири роки

Космічний центр зафіксував ще десятки різних новобудов і модернізацій, що проводить Росія в окупованому Криму. Ці дані потім потрапляють у СБУ і Збройні сили України. А там вже їх аналізують і оцінюють загрозу з Криму з боку Росії.

Українські фахівці стверджують, що в порівнянні з 2014 роком Росія в Криму наростила свій військовий потенціал більш ніж удвічі.

У Кремлі мілітаризацію називають нормою, вважаючи півострів своїм. «Росія – суверенна держава і на своїй території має право проводити навчання, розміщувати будь-які об’єкти, оголошувати призов до армії для своїх громадян і організовувати патріотичне виховання молоді», – заявила в грудні 2020 року речниця МЗС Росії Марія Захарова.

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