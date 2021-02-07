«Шалений спротив Росії»: Кулеба про підготовку саміту «Кримська платформа»

Міністерство закордонних справ України заявляє про «шалений спротив» Росії проведенню саміту «Кримська платформа», що має відбутися в переддень 30-річного ювілею Незалежності із залученням міжнародних партнерів України.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода, саміт перенесли із травня на серпень, бо «зійшлися декілька факторів».

«Вирішили просто більше часу отримати на якісну підготовку. Тому що ініціатива нова, а все нове потребує дуже ретельного опрацювання. І COVID теж. Розумієте, зараз все у такому стані, що ніхто нікуди не літає. Ви ж бачите, що відбувається навіть в Європі з обмеженнями, які запроваджуються. Тому за сукупністю факторів перенесли на серпень. Я можу вам сказати, що чим більше ми працюємо з країнами, пояснюємо їм, що це таке і як це працюватиме, тим більше підтримки ми знаходимо. Позитивна у нас дуже динаміка», – сказав міністр.

«Так само, чесно вам можу сказати, що чим більш позитивною є реакція партнерів, тим більше ми фіксуємо зусиль Російської Федерації з дискредитації «Кримської платформи» і з запобігання участі в саміті тих чи інших держав. Вони вже опускаються до того, що прямо передають сигнали главам певних держав і урядів, що якщо ви поїдете на саміт «Кримської платформи», то вам буде ось це, ось це і ось це у відповідь від нас. Шалений спротив Росії вже спостерігається! Дві мети – дискредитація самої ідеї і запобігання участі лідерів у саміті», – додав він.

Про те, хто з іноземних лідерів візьме участь у саміті, міністр повідомити відмовився. «Коли буде остаточний список, то ми його з задоволенням анонсуємо. Але зараз це було би всупереч і логіці, і дипломатичній практиці», – сказав Кулеба.

Раніше перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар заявляла, що за підсумками саміту «Кримської платформи» з деокупації півострова буде ухвалена відповідна декларація.

У МЗС Росії заявляли, що російська сторона готова взяти участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», якщо на цьому майданчику обговорюватимуть проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення. Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов заявляв, що створення нового міжнародного майданчика не допоможе «повернути Крим».