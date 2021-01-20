Українська делегація ініціює створення «Кримської платформи» на рівні ПАРЄ – Мезенцева

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи ініціює створення «Кримської платформи». Про це голова делегації, народна депутатка від «Слуги народу» Марія Мезенцева заявила під час онлайн-конференції «Ситуація з правами людини в окупованому Криму напередодні зимової сесії ПАРЄ» 20 січня.

За словами Мезенцевої, делегація вдасться до цього після консультацій із Міністерством закордонних справ.

«Це безпосередньо нова ініціатива по неформальній платформі підтримки теми Криму, Кримського півострова і прав людини, що є одним із форпостів діяльності ПАРЄ. Це неформальна платформа підтримки, в Україні вже започаткована як «Кримська платформа», таку ж назву вона буде мати на теренах ПАРЄ, і ми будемо вже за результатами сьогоднішньої онлайн-конференції інформувати наших потенційних партнерів для цієї ініціативи, тобто депутатів ПАРЄ, щоб вони до такої платформи долучалися», – сказала вона.

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Народна депутатка нагадала, що в ПАРЄ вже працює тематична платформа Baltic Plus, до складу якої входять делегати Естонії, Латвії, Литви, Грузії та України.

«Але ми з колегами подумали, що Крим, права людини і ситуацію в Криму, а точніше, реінтеграції й питання порушення прав людини ми повинні виокремити в інший вимір і активно працювати на цьому треку», – пояснила вона.

За заявою заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви, саміт української «Кримської платформи» має відбутися 23 серпня 2021 року.