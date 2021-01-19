Місія ОБСЄ посилила присутність на Херсонщині через окупований Крим

Очільниця Організації з безпеки та співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде заявила, що спостерігачі ОБСЄ наразі «не прямо» відстежують події, які відбуваються в окупованому Росією Криму. Зокрема, з цією метою місія посилила свою присутність на Херсонщині. Про це Лінде повідомила у відповідь на запитання кореспондента проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії під час спільної з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою пресконференції у Києві 19 січня.

«Це (відстеження того, що відбувається в Криму, – ред.) включає моніторинг діяльності, яка відбувається на пункті пропуску «Чонгар», а також на східному пункті пропуску «Каланчак». Останнім часом СММ ОБСЄ посилила свою присутність в Херсонському регіоні, для того, щоб відстежувати події, які відбуваються в окупованому Криму. Представники місії також розмовляли з людьми, які проживають у Криму, Херсоні, Києві та Львові», – розповіла Лінде.

Кулеба зазначив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повинна почати дистанційний моніторинг ситуації в Криму, оскільки це питання вже «перезріло», і запросив Швецію приєднатися до ініціативи «Кримська платформа».

«Ми зараз знаходимося на стадії розсилки офіційних запрошень для лідерів інших держав на саміт «Кримської платформи», тому, поки ми не зберемо список офіційних підтверджень, я не буду коментувати конкретні країни, які вже погодилися брати участь в саміті. Але я можу сказати вам, що та робота, яку ми проводимо з іншими країнами з роз’яснення цілей «Кримської платформи» і її формату, демонструє, що ця ініціатива отримує все більше підтримки», – заявив Кулеба журналістам.

У свою чергу Лінде нагадала, що її країна на чолі ОБСЄ продовжить підтримувати політичне вирішення конфлікту між Україною і Росією.

«Одним з наших пріоритетів протягом наступного року буде захист системи європейської безпеки, і підтримка політичного вирішення конфлікту відповідно до принципів і зобов’язань ОБСЄ з повною повагою до суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь», – повідомила Лінде.

В Офісі президента України повідомили, що саміт «Кримської платформи» щодо деокупації півострова відбудеться 23 серпня цього року.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.