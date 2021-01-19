З початку доби вздовж лінії розмежування на Донбасі порушень режиму тиші немає – штаб ООС

Від початку поточної доби вздовж всієї лінії розмежування на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, повідомили у штабі операції Об’єднаних сил

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – йдеться в повідомленні.

Інформації про жертв чи постраждалих серед українських військових немає.

Повідомляється, що потягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму тиші – біля Богданівки.

На ресурсах угруповання «ДНР» бойовики звинувачують ЗСУ в обстрілі напередодні територій поблизу Петровського. На сайтах угруповання «ЛНР» інформації про бойові дії 18 чи 19 січня немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.