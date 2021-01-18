Від початку доби зафіксовано лише одне порушення режиму тиші на Донбасі – штаб

Від початку поточної доби, 18 січня, вздовж лінії розмежування на Донбасі переважно зберігалася тиша, зафіксовано було лише одне порушення режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь в бік наших позицій з міномета 82-го калібру. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат у лавах ОС немає.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій протягом доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.