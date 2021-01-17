Минула доба на Донбасі: 4 обстріли, серед військових – без втрат – штаб ООС

Протягом минулої доби, 16 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє пресцентр ООС. Українські військові внаслідок цих обстрілів не постраждали, йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними преcцентру ООС, поблизу Талаківки підтримувані Росією бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, поруч із населеним пунктом Луганське – відкривали вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета, неподалік Південного – застосували підствольний гранатомет і великокаліберний кулемет, а в районі Зайцевого – відкривали вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

«Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ… Від початку поточної доби, 17 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

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Підтримувані Росією бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР» звинуватили українських військових в обстрілах своїх позицій.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.