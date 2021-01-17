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17 січня 2021, Київ 20:09
Новини | Події

ООС: переважно на Донбасі спостерігалася тиша

Єдиний обстріл зафіксували біля Широкиного Донецької області

Переважно на Донбасі 17 січня спостерігалася тиша, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Єдиний обстріл зафіксували біля Широкиного Донецької області. Унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 17 січня.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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