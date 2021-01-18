Бойовики минулої доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби двічі порушили режим припинення вогню.

«Неподалік населеного пункту Широкине російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з початку поточної доби вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформації про бойові дії 17 чи 18 січня немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.