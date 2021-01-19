Кримчани поновлюють українські документи – їх пускають на материк із недійсними паспортами

Під час пандемії Росія обмежила право кримчан на виїзд на материкову частину України. До кінця карантину можна здійснити лише одну поїздку. У результаті, за оцінкою українських прикордонників, жителі півострова вдесятеро рідше перетинають адмінмежу. Втім, попри обмеження, приїжджають для оформлення українських документів.

Перший раз заїжджаю на материк із моменту, як «вступили в Росію»

У паспортному сервісі в центрі Херсона кореспондентка Радіо Свобода зустріла кримчанку Яну. Вона попросила не називати її прізвища, бо побоюється переслідування по поверненні на півострів. Жінка вперше після анексії виїхала на материкову частину України.

– Перший раз заїжджаю з того моменту, як «вступили в Росію». Тобто до «референдуму» (не визнаного Україною та світом – ред.) була в Україні (на материковій частині України – ред.).

– Ви приїхали за паспортом, за закордонним паспортом?

– Відновити прострочений внутрішній паспорт.

– Навіщо вам у Криму цей документ?

– У мене родичі живуть на материковій частині України. Аби хоч якось до них їздити, мені потрібно зробити документи.

Ніхто не заборонить в’їзд на материкову частину України з недійсним документом

Українська сторона пропускає через адмінкордон кримчан із недійсними паспортами, в які вчасно не вклеєне фото у 25 або 45 років.

«Ніхто не заборонить в’їзд на материкову частину Україну з документом, який вже недійсний. У людини можуть бути різні обставини, чому вона у 25 або 45 років не вклеїла цю фотокартку (у паспорт – ред.). Потрібно в’їхати – впустять», – каже уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Біля відділу держпідприємства «Документ» у Херсоні припаркований легковик із табличкою «Крим». Жителі півострова приїжджають сюди організованими групами. На паспортному бізнесі заробляють посередники, які перевозять людей півостровом, від адмінкордону до паспортного сервісу і назад додому.

Карантин – не карантин, але люди їдуть. Хтось подовжує паспорт, хтось подає на розлучення

За інформацією Міграційної служби України в Херсонській області, найбільшим попитом серед кримчан користується біометричний паспорт для виїзду за кордон, наступна за популярністю – ID-картка. Біля паспортного сервісу журналістка Радіо Свобода поспілкувалася з кримчанкою Тетяною.

«Карантин – не карантин, але люди їдуть. Ось і я приїхала. Хтось подовжує паспорт, хтось подає на розлучення, хтось надає якісь документи у суд», – розповіла жителька Євпаторії.

Із 2014 року Міграційна служба в одній лише Херсонській області видала закордонний паспорт кожному двадцятому кримчанину або переселенцю з пропискою на півострові.

«З моменту анексії півострова кримчанами оформили 121 тисячу 589 біометричних паспортних документів. Переважну кількість – 98 тисяч 139 – складають закордонні паспорти», – заявила прессекретарка Міграційної служби України у Херсонській області Юлія Галицька.

Кримчани можуть зробити українські документи в паспортних сервісах, відділах Міграційної служби та в Центрах надання адмінпослуг.

Ласкаво просимо, чекаємо не тільки на кримчан, але й на всю Україну

«Роботи у нас тепер приблизно 30%. П’ять кабін, і вони майже порожні. Тобто якщо прийдуть люди, то ніяких черг немає. Ласкаво просимо, чекаємо не тільки на кримчан, але й на всю Україну», – сказав начальник відділу ДП «Документ» у Херсоні Сергій Гутнік.