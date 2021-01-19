Кримчани поновлюють українські документи – їх пускають на материк із недійсними паспортами

Під час пандемії Росія обмежила право кримчан на виїзд на материкову частину України. До кінця карантину можна здійснити лише одну поїздку. У результаті, за оцінкою українських прикордонників, жителі півострова вдесятеро рідше перетинають адмінмежу. Втім, попри обмеження, приїжджають для оформлення українських документів.
Перший раз заїжджаю на материк із моменту, як «вступили в Росію»Яна
У паспортному сервісі в центрі Херсона кореспондентка Радіо Свобода зустріла кримчанку Яну. Вона попросила не називати її прізвища, бо побоюється переслідування по поверненні на півострів. Жінка вперше після анексії виїхала на материкову частину України.
– Перший раз заїжджаю з того моменту, як «вступили в Росію». Тобто до «референдуму» (не визнаного Україною та світом – ред.) була в Україні (на материковій частині України – ред.).
– Ви приїхали за паспортом, за закордонним паспортом?
– Відновити прострочений внутрішній паспорт.
– Навіщо вам у Криму цей документ?
– У мене родичі живуть на материковій частині України. Аби хоч якось до них їздити, мені потрібно зробити документи.
Ніхто не заборонить в’їзд на материкову частину України з недійсним документомЛюдмила Денісова
Українська сторона пропускає через адмінкордон кримчан із недійсними паспортами, в які вчасно не вклеєне фото у 25 або 45 років.
«Ніхто не заборонить в’їзд на материкову частину Україну з документом, який вже недійсний. У людини можуть бути різні обставини, чому вона у 25 або 45 років не вклеїла цю фотокартку (у паспорт – ред.). Потрібно в’їхати – впустять», – каже уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Біля відділу держпідприємства «Документ» у Херсоні припаркований легковик із табличкою «Крим». Жителі півострова приїжджають сюди організованими групами. На паспортному бізнесі заробляють посередники, які перевозять людей півостровом, від адмінкордону до паспортного сервісу і назад додому.
Карантин – не карантин, але люди їдуть. Хтось подовжує паспорт, хтось подає на розлученняТетяна
За інформацією Міграційної служби України в Херсонській області, найбільшим попитом серед кримчан користується біометричний паспорт для виїзду за кордон, наступна за популярністю – ID-картка. Біля паспортного сервісу журналістка Радіо Свобода поспілкувалася з кримчанкою Тетяною.
«Карантин – не карантин, але люди їдуть. Ось і я приїхала. Хтось подовжує паспорт, хтось подає на розлучення, хтось надає якісь документи у суд», – розповіла жителька Євпаторії.
Із 2014 року Міграційна служба в одній лише Херсонській області видала закордонний паспорт кожному двадцятому кримчанину або переселенцю з пропискою на півострові.
«З моменту анексії півострова кримчанами оформили 121 тисячу 589 біометричних паспортних документів. Переважну кількість – 98 тисяч 139 – складають закордонні паспорти», – заявила прессекретарка Міграційної служби України у Херсонській області Юлія Галицька.
Кримчани можуть зробити українські документи в паспортних сервісах, відділах Міграційної служби та в Центрах надання адмінпослуг.
Ласкаво просимо, чекаємо не тільки на кримчан, але й на всю УкраїнуСергій Гутнік
«Роботи у нас тепер приблизно 30%. П’ять кабін, і вони майже порожні. Тобто якщо прийдуть люди, то ніяких черг немає. Ласкаво просимо, чекаємо не тільки на кримчан, але й на всю Україну», – сказав начальник відділу ДП «Документ» у Херсоні Сергій Гутнік.
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