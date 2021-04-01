«Це порушення міжнародного права»: заява ЄС про російський призов у Криму

Військова кампанія і призов жителів Криму і Севастополя в російську армію є «порушенням міжнародного гуманітарного права», йдеться у заяві прессекретаря ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Набіль Массралі 1 квітня.

«Сьогодні Російська Федерація почала чергову військову кампанію в незаконно анексованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі для призову жителів півострова в Збройні сили Російської Федерації. Це ще одне порушення міжнародного гуманітарного права. Російська Федерація пов’язана нормами міжнародного права і зобов’язана забезпечувати захист прав людини на півострові», – йдеться в повідомленні.

Массралі підкреслила, що ЄС, як і раніше, не визнає незаконну анексію Криму.

«Європейський союз закликає Росію припинити всі порушення міжнародного права на Кримському півострові. Європейський союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – йдеться у заяві.

За даними українських правозахисників, минулого місяця суди в окупованому Криму винесли щонайменше сім вироків за ухиляння від служби в армії Росії.

У звіті про ситуацію з дотриманням прав людини і міжнародного права на півострові «Кримська правозахисна група» раніше повідомила, що з 2014 року в російську армію призвали понад 28 тисяч жителів півострова.

1 жовтня 2020 року в МЗС України повідомили, що з 2014 року до російської армії в анексованому Криму призвали близько 25 тисяч осіб.

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