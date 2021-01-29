За роки анексії в російську армію призвали 28 тисяч кримчан – правозахисники

Від 2014 року в російську армію призвали понад 28 тисяч жителів Кримського півострова, повідомила в своєму звіті про ситуацію з дотриманням прав людини і міжнародного права в окупованому Криму Кримська правозахисна група.

«У 2020 році влада РФ провела в Криму дві кампанії за призовом жителів Криму в армію РФ, а всього за період окупації було здійснено 12 мобілізаційних кампаній. За заявами «військового комісаріату Криму» і Міністерства оборони РФ, в 2020 році в армію РФ мобілізовано не менше ніж 6300 призовників. 3300 осіб – у рамках весняної кампанії і не менше ніж 3000 – осінньої. Таким чином, всього за період окупації з Криму в армію Росії мобілізовано не менше ніж 28 044 осіб», – йдеться в повідомленні.

Також правозахисники уточнюють, що задокументували 81 нову кримінальну справу за ухилення від служби в армії Росії кримчанами, передану на розгляд в підконтрольні Кремлю суди. За весь період, за їхніми даними, таких справ було 163, по 153 із них вже винесли вироки і 10 – перебувають на стадії розгляду.

1 жовтня 2020 року в МЗС України повідомили, що з 2014 року в російську армію в окупованому Криму призвали близько 25 тисяч осіб.

Раніше Прокуратура АРК оголосила про підозру військовому комісару Євпаторії і Сак через «примус кримчан служити у Збройних силах Росії».

Прокурор Автономної Республіки Крим і Севастополя Ігор Поночовний повідомив, що жителі Криму, яких призвали до російської армії, не можуть зазнавати кримінального переслідування на материковій частині України.

Також у відомстві просять кримчан звертатися телефоном або електронною поштою в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.