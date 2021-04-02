Повномасштабна війна чи навчання: що готує Кремль на Донбасі?

Росія відмовилася забезпечити дотримання режиму тиші на Донбасі з 1 квітня і продовжує стягувати з усієї своєї території війська до східних кордонів, повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак. Напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон та президент Росії Володимир Путін провели відеоконференцію, під час якої обговорювали і ситуацію на сході України. Президента України Володимира Зеленського до участі в цій конференції не запрошували. До чого готується Росія і чого очікувати Україні від таких активних дій?

Про розмову лідерів Німеччини, Франції та Росії про Україну, але без України

Леонід Кравчук, голова української делегації в ТКГ: «Треба дивитися на протокол, а не просто говорити про зустріч. Якби був передбачений порядок денний, а там би було написано, що зустріч присвячується питанням України чи ситуації на Донбасі, і туди б не запросили Зеленського, то це було б проти логіки. І я б сказав, що це неправильно – не можна розв'язувати питання України без України.



Але питання в порядку денному не торкалося лише України. Воно було більш широким. Там не було нічого нового сказано, ніяких рішень не ухвалювалося. Ні! Просто ще раз було звернено увагу, що потрібно виконувати всім рішення, які були ухвалені в «нормандському форматі» та на мінському майданчику. Я не бачу в цьому якогось наміру обійти Україну».

Про відмову Росії дотримуватися режиму тиші

Леонід Кравчук: «Росія думає або удає, що так думає, що проти неї готуються якісь провокації. Вона звинувачує в цьому Україну, мовляв, Україна хоче спровокувати силові дії на Донбасі. А Захід звинувачує Росію, що вона веде досить агресивну політику. І наскільки я знаю, пан Лавров сказав, що відносини між Росією та Заходом досягли дна. І що це все стає небезпечним.

Таким чином Росія сама нагнітає ситуацію, удає, що це не вона стягує війська та загрожує якоюсь силовою дією. Я думаю, що від Росії можна чекати всього.

Росія вже воює 150 років своєї історії та будь-які рішення сприймає не через виконання міжнародних норм чи правил поведінки, що визначені в цивілізованому світі, а діє за схемою – сила має мати верх. І це особливо видно на прикладі України з часів створення незалежної держави. Тому ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв».

Про збільшення російської армії на кордонах з Україною

Микола Бєлєсков, військовий аналітик Національного інституту стратегічних досліджень: «В Росії зараз закінчується зимовий період тренувань. І ось березень – квітень завжди найактивніші періоди. Наприклад, в Південному військовому окрузі в полях перебувають, за різними даними, від 130 до 160 ротних тактичних груп, а саме Південний військовий округ відповідає за окуповані частини Донбасу. І тепер почалася комплексна перевірка в Росії, саме через це ми бачимо у мережах повідомлення про переміщення техніки, солдатів, в тому числі на території окупованого Криму.

І наскільки можна судити з офіційних повідомлень, то в рамках перевірки за зимовий період навчань будуть відпрацьовувати комплексну оборону Чорноморського узбережжя. Тобто створювати додаткове угруповання і в Криму, і в Краснодарському краї.

Але не можна сказати, що ці відповідні дії, які робляться в Росії, означають, що завтра почнеться повномасштабна війна. Це такий період, який традиційно супроводжується активним навчанням в полях і угруповання Росії на кордоні збільшується».

30 березня президент Франції Емманюель Макрон і канцлер ФРН Анґела Меркель провели розмову з президентом Росії Володимиром Путіним у форматі відеоконференції. Лідери Франції та Німеччини наголосили, що Росії необхідно взяти на себе зобов’язання забезпечити режим припинення вогню на Донбасі та сприяти виходу з кризи із дотриманням Мінських угод.

Російська делегація у Тристоронній контактній групі на засіданні 31 березня не підтримала пропозицію голови української делегації Леоніда Кравчука забезпечити з 00:00 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню.

Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив, що будь-які спроби «нової війни» на Донбасі загрожують самій Україні. В інтерв’ю російському «Першому каналу» Лавров процитував слова президента Росії Володимира Путіна, сказані «не так давно, і заява залишається актуальною і сьогодні, що ті, хто намагається розпочати нову війну на Донбасі, зруйнують Україну».

На зауваження про пересування російських військ уздовж українського кордону речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія «переміщує війська в межах власної території на власний розсуд, і це нікого не повинно стосуватися».

Що готує Кремль на Донбасі? Наскільки серйозно Москва посилила свої війська на кордоні України і на що вони здатні? І як Україна відповість на можливу ескалацію? Дивіться у випуску Радіо Донбас.Реалії: