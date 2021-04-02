Зеленський про ситуацію на Донбасі: «Наша армія здатна дати відсіч будь-кому»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія здатна дати відсіч будь-кому.

«Збереження режиму повного припинення вогню є запорукою продовження важких, але дуже необхідних переговорів у Мінському та Нормандському форматах. Укотре наголошу – наша армія здатна дати відсіч будь-кому», – сказав глава держави у своєму зверненні.

Зеленський додав, що це посилює позиції України для врегулювання ситуації дипломатичним шляхом, який обрала Україна для реінтеграції тимчасово окупованих територій та повернення наших людей.

«На цьому шляху ми маємо повну та незмінну підтримку міжнародних партнерів, зокрема Європи та Сполучених Штатів Америки», – зазначив президент.

2 квітня президент США Джо Байден і Володимир Зеленський обговорили концентрацію російських військ на Донбасі.

Раніше цього тижня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія додатково перекинула до східного кордону країни близько чотирьох тисяч військових. Ідеться про батальйонні тактичні групи, які, за даними штабу ЗСУ, приведені до стану бойової готовності.

26 березня поблизу населеного пункту Шуми Донецької області в результаті мінометного обстрілу з боку російських гібридних сил загинули четверо українських військовослужбовців, ще двоє зазнали поранень. Українська влада звинуватила Росію в ескалації конфлікту.

Збройний конфлікт на Донбасі розпочався навесні 2014 року після анексії Росією півострова Крим. У 2015 році були укладені Мінські угоди про врегулювання конфлікту. Вони, однак, практично не виконуються. Україна і країни Заходу звинувачують Росію в прямій участі в конфлікті, в тому числі у застосуванні збройних сил і техніки. У Кремлі це заперечують, заявляючи при цьому, що «Росія Донбас не кине».