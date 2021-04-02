Кремль погрожує «додатковими заходами», якщо в Україні з’являться війська НАТО

У випадку появи війсь США на території України чи посилення сил НАТО у сусідніх з нею країнах Росія вживатиме «додаткових заходів». Про це журналістам заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у п’ятницю, 2 квітня, повідомляє «Интерфакс».

«Безумовно, такий розвиток сценарію призвів б до подальшого зростання напруженості поблизу російських кордонів. І, звичайно, це вимагає додаткових заходів від російської сторони щодо забезпечення її безпеки», – заявив Пєсков. Він не конкретизував, про які заходи йдеться, додавши лише, що «всі необхідні».

Пєсков також заперечує загрозу з боку Росії Україні чи іншим сусідам.

«Росія нікому не загрожує. Вона нікому не загрожувала ніколи. І на цьому і будується наша позиція», – сказав речник президента Росії Володимира Путіна.

Таким чином Пєсков відреагував на слова міністр оборони США Ллойда Остіна, який під час телефонної розмови із українським колегою Андрієм Тараном наголосив, що Сполучені Штати готові підтримати Україну в разі ескалації російської агресії.

Міністр оборони України поінформував співрозмовника щодо воєнно-політичної ситуації на лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, в Криму та довкола державного кордону України. Зокрема, Таран приділив увагу подіям, які відбулися 26 березня, поблизу населеного пункту Шуми. Крім того, очільник українського оборонного відомства наголосив на системній ескалації безпекової ситуації у районі проведення Операції об’єднаних сил та небажанні Російської Федерації підтвердити прихильність режиму припинення вогню.

26 березня внаслідок обстрілу з боку російських гібридних сил поблизу населеного пункту Шуми на Донеччині загинули четверо українських військовослужбовців, ще двоє зазнали поранень.

Збройний конфлікт на Донбасі розпочався навесні 2014 року після окупації Росією півострова Крим. У 2015 році були укладені Мінські угоди про врегулювання конфлікту. Вони, однак, практично не виконуються. Україна і країни Заходу звинувачують Росію в прямій участі в конфлікті, в тому числі у застосуванні збройних сил і техніки. У Кремлі це заперечують, заявляючи при цьому, що «Росія Донбас не кине».