Найважливішим для Росії є психологічний тиск на Україну – колишній спецпредставник США з питань України

Накопичення Росією військ на кордоні з Україною вказує, серед іншого, що російський президент Володимир Путін намагається переключити увагу росіян від новин про опозиціонера Олексія Навального та внутрішніх проблем на міжнародні питання. Про це у коментарі Українській службі «Голосу Америки» заявив Курт Волкер, колишній спецпредставник США з питань України. Нині Волкер посідає посаду старшого радника з міжнародних справ та є членом дорадчої ради компанії BGR Group, яка надає лобістські та PR-послуги. Серед своїх клієнтів компанія називає компанії Fortune 500 та закордонні уряди.

«По-перше, Путін намагається переключити увагу росіян від новин про Навального та внутрішніх проблем на міжнародні питання. По-друге, я думаю, це навмисна надмірна реакція на риторику США. Коли президента Байдена запитали, чи він вважає Путіна вбивцею, він сказав «так». Тож, я думаю, зараз вони намагаються напружити обстановку, щоб дати відсіч адміністрації Байдена. Але, мабуть, найважливішим з усього є психологічний тиск на Україну», – зазначив Курт Волкер, колишній спецпредставник Сполучених Штатів з питань України.

Раніше прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що у відомстві знають про повідомлення української армії про переміщення російських військ на кордонах України.

«Ми обговорюємо свою стурбованість щодо зростання напруги, порушення режиму тиші та напруження в регіоні з союзниками по НАТО», – сказав Кірбі.

31 березня в коментарі Українській службі «Голосу Америки екскомандувач збройними силами США у Європі Бен Ходжес заявив, що перебування російських військ на кордоні з Україною не означає автоматично, що варто чекати нової операції Росії, але воно створює невизначеність, дестабілізує Україну і є важелем впливу на неї. Ходжес нині працює в «Центрі аналізу європейської політики» (CEPA). CEPA описує себе, як «дослідницький центр, відданий оновленню євроатлантицизму заради більш безпечного майбутнього».