Канада провела чергову ротацію військових у Міжнародному центрі миротворчості й безпеки на Львівщині

У Міжнародному центрі миротворчості і безпеки (Яворівський полігон) відбулася чергова ротація військового підрозділу Збройних сил Канади. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на Львівщину прибули близько 200 канадських військовослужбовців 2-ї канадської механізованої бригади, що розташовується в провінції Онтаріо, які замінили військових Королівського полку кінної артилерії Канади.

Це вже одинадцята ротація канадської тренувальної місії UNIFIER від 2015 року на Яворівському полігоні. Військовослужбовці навчатимуть українських військових модернізувати, розбудовувати силові структури за стандартами НАТО.

«Немає успішнішої місії, ніж та, яку виконуєш пліч-о-пліч та на підтримку друзів. Ми приїхали в Україну працювати разом з українськими партнерами. Військовослужбовці канадської оперативно-тактичної групи є мотивованими професіоналами своєї справи, котрі готові дослухатися до потреб українських колег, навчатися від них і допомагати їм всіма можливими способами. Ми з нетерпінням чекаємо початку спільних тренувань», – каже підполковниця полку військових інженерів Збройних сил Канади Мелані Лейк.

Під час церемонії передачі повноважень були присутні посол Канади в Україні, аташе з питань оборони Канади, канадські військовослужбовці, керівництво Національної академії сухопутних військ.

«Я дуже пишаюся десятою ротацією оперативно-тактичної групи і всіма нашими досягненнями за час перебування в Україні. Незалежно від місця перебування та складності завдання партнерство між нашими силами було міцним, і ми сподіваємося, що українські військові навчилися від канадських так само багато, як і ми від вас», – наголосила підполковниця Збройних сил Канади Сара Хір, командир 10-ї ротації.

Операцію UNIFIER уряд Канади на прохання України розпочав у 2015 році і продовжив її до 2022 року. Один з пріоритетних напрямків цієї місії – професійний розвиток сержантсько-старшинського складу української армії. Сьогодні Канада, як інші країни-члени НАТО, відправляє своїх військових інструкторів в Україну, співпрацює з ЗСУ і Нацгвардією, проводить курси лідерства для сержантсько-старшинського.

Передача повноважень новому командуванню 11-ї ротації канадської тренувальної місії UNIFIER відбувалась із дотриманням карантинних умов, тому обмежились підписанням документа, а також керівник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук передав нагороди канадським військовослужбовцям від Міноборони України.

За десять ротацій військових підрозділів Збройних сил Канади на Яворівському полігоні пройшли навчання близько 25 тисяч українських військовослужбовців ЗСУ і нацгвардійців, які взяли участь у 475 тренуваннях за участі канадських інструкторів.

Канадські військові проводять ротацію у Міжнародному центрі Львівщини щопівроку.