Командувач Сухопутних військ Канади: «ситуація в Україні має вплив на весь світ»

П’ятий рік в Україні триває канадська навчальна тренувальна місія UNIFIER. Канадські військовослужбовці навчають українських у на базі Міжнародного навчального центру Національної академії імені гетьмана Петра Сагайдачного (Яворівський полігон). У ротації беруть участь до 200 канадських військовослужбовців. Місія UNIFIER триватиме до 2022 року. Канадський уряд вирішив виділити Україні понад 100 млн доларів, з яких більшість скерують на продовження тренувань UNIFIER, проведення безпекових реформ в Україні.

Вперше сьогодні Яворівський полігон відвідав командувач Сухопутних військ Збройних сил Канади генерал-лейтенант Уейн Ейр (Wayne D. EYRE), який призначений на цю посаду у липні 2019 року. Канадський генерал відповів на кілька запитань Радіо Свобода.

– Пане генерале, ви вперше в Україні, яка мета приїзду і які питання розглядатимете під час візиту?

Між Канадою і Україною тісний і сильний зв’язок



– В Україні канадські військовослужбовці перебувають під керівництвом командування Об’єднаних операцій Канади. Я приїхав відвідати канадських військовослужбовців в Україні, щоб зрозуміти краще, що їм потрібно, щоб підготувати ще краще майбутню ротацію. Це мій перший візит в Україну. До призначення командувачем ЗС Канади, я перебував у Кореї.Це інша частина світу. Незважаючи на це, я відчуваю глибокий зв’язок із Україною. Бо виріс у Канаді, а там дуже велика українська діаспора. У місцевості, де я жив,українська мова друга після англійської. Це найбільш популярна розмовна мова. Тому я знаю і розумію, що між Канадою і Україною тісний і сильний зв’язок. Приїхав побачити на власні очі, яку допомогу надають канадські військовослужбовці українським. Це взаємний обмін. Канадські військовослужбовці передають свій досвід, щоб наблизити стандарти українських ЗС до стандартів НАТО. Українські військовослужбовці мають унікальний досвід, здобутий на Сході України, тому ми також багато вчимося від українських солдат.

– Які кроки важливо зробити Україні, щоб у 2020 році наблизитись до НАТО? На що у цьому році звертатимете особливу увагу під час тренувань на Яворівському полігоні?

Місія в Україні – найважливіша для Канади



– Питання щодо членства НАТО,на мою думку, це дуже політичне рішення. З військової точки зору, ми будемо продовжувати тренування ЗС України для того, щоб наблизити рівень українських військових до стандартів НАТО. Хочу поспілкуватись із канадськими військовослужбовцями, які зараз тут на ротації, щоб зрозуміти, як працювати далі і на чому зосередити увагу. З мого особистого досвіду, а я служив у багатьох місцях світу, і оцінюючи сьогодні всі військові місії і операції, які проводить Канада у світі, то ця місія в Україні – найважливіша для Канади.

У зв’язку з глобалізацією в усьому світі, насправді все стає взаємопов’язане і події, які відбуваються в одній частині світу, можуть вплинути на іншу.

Мирна і процвітаюча Україна важлива не тільки для Європи. Ситуація в Україні має вплив на весь світ.

Мета канадських військовослужбовців висока і важлива, а це допомогти в процвітанні України, зберегти мир в Україні.

– Чи планує Канада розширити операцію UNIFIER (програма підтримки України з боку Канади.), повноваження канадських інструкторів щодо ефективної допомоги українській армії?

– Операція UNIFIER постійно розвивається, це залежить від потреб ЗС України. Уряд Канади підтримує цю місію і її продовжено до 2022 року. З великою ймовірністю, вона триватиме далі. Канада засвідчила свою підтримку.

– Як оцінюєте стан української армії?

– Бачу, що українське військо розвивається, багато вчаться військовослужбовці і сподіваюсь побачити під час мого візиту тренування.

Розповів Радіо Свобода командувач Сухопутних військ Канади генерал-лейтенант Уейн Ейр.

Канада у місії UNIFIER створила профільні курси щодо підготовки військових, зокрема саперів, снайперів, розвідників. Допомагає покращити професійну підготовку молодших командирів, згідно зі стандартами НАТО.

Генерал-лейтенант Уейн Ейр народився у провінція Саскачеван, Канада. Брав участь у місіях на Кіпрі, як командир розвідувального взводу у складі Сил ООН у складі миротворчої місії ООН в Хорватії, у рамках стабілізаційних сил НАТО в Боснії.

З липня 2019 року – командувач сухопутних військ ЗС Канади.

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