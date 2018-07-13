Бійці 54-ї бригади вперше на натовському вишколі. Вони приїхали з чотирилапим другом

У Міжнародному центрі миротворчості і безпеки (Яворівський полігон) на Львівщині чергова ротація. Вперше вишкіл під керівництвом натовських військових інструкторів розпочали військовослужбовці батальйону 54-ї окремої механізованої бригади, які нещодавно повернулись із передової у зоні бойових дій на Донбасі. Кілька сотень бійців не лише перейматимуть натовські стандарти у військовій справі, але й поділяться своїм бойовим досвідом. І вперше на натовський тренінг разом із українськими воїнами приїхав їхній чотирилапий друг.

Військовослужбовець Євген (позивний «Трос») на церемонії початку військових навчань стояв разом зі своїм, як він каже, «побратимчиком». Собакою «Сєрим».

Коли обстріли, то скавчить і лягає. Але попереджає, коли будуть обстрілювати і ми вже знаємо, так багато хто з нас врятувався. Їсть те, що ми маємо

«На Яворівський полігон не можна з тваринами, але я сказав, що без нього сюди не приїду. Я ж його не кину. Прибився до нас минулого року ще в Мар’їнці. Такий був геть сумний, а зараз трішки відходить. У нього шрами від осколків. Під час обстрілів був із нами на передовій. Коли обстріли, то скавчить і лягає. Але попереджає, коли будуть обстрілювати і ми вже знаємо, так багато хто з нас врятувався. Кличемо його «Сєрий» або «Сєрьога». Їсть те, що ми маємо. Але тут, на полігоні, покращене у нього харчування. Сьогодні була гречка з м’ясом», – розповідає контрактник Євген.

Вперше з 2014 року військовослужбовці батальйону 54-ї окремої механізованої бригади замінили проживання у наметах і бліндажах на ліжка в казармі. Про кожного бійця 54-ї бригади можна розповідати окрему історію. У 2014 році ця українська бригада створювалась з «нуля». Її постійне місце дислокації у Бахмуті Донецької області, але більшість часу – на передовій. Більшість бійців – це добровольці з батальйонів «Кривбас», «Донбас», «Київська Русь», переважно мешканці східних регіонів. Два роки служить у 54-й бригаді Олександр із Харкова.

Треба захищати Україну, тому і пішов гранатометником. Був у всіх гарячих місцях – Авдіївка, Світлодарська дуга. На навчаннях на такому полігоні, такого високого рівня вперше

«Треба захищати Україну, тому і пішов гранатометником. Був у всіх гарячих місцях – Авдіївка, Світлодарська дуга. На навчаннях на такому полігоні, такого високого рівня вперше. У військах НАТО інша тактика і хотів би перейняти», – говорить Олександр.

«Важливо навчитись веденню бою у населеному пункті»

Українські військовослужбовці хотіли б навчитись тактичній медицині, мінній безпеці, тактиці ведення бою. Перш аніж приїхати на навчання на Львівщину командування 54-ї окремої механізованої бригади подало свої пропозиції, на що саме хотіли б зосередити увагу під час вишколу. Адже прибули досвідчені бійці, з яких 70% удостоєні за свій героїзм різних державних нагород.

Особливо важливо сьогодні приділити увагу веденню бою у населеному пункті. Це зараз найактуальніше. Ми думаємо, що підемо вперед, треба звільняти Україну, скільки можна стояти

«Важливо для сержантського складу, командирів покращити навики управління підрозділами. Кожен із бійців повинен вміти визначити координати для коректування вогню артилерії. Особливо важливо сьогодні приділити увагу веденню бою у населеному пункті. Це зараз найактуальніше. Ми думаємо, що підемо вперед, треба звільняти Україну, скільки можна стояти», – наголосив Павло Федосенко, заступник командира 54-ї окремої механізованої бригади.

Підполковник Павло Федосенко перейшов на службу у 54-у бригаду у 2016 році, раніше служив в інших військових підрозділах. Він був серед одиниць, кому вдалось вийти живим із Дебальцева. В Іловайську у палаючому танку потрапив у полон до ворога, де провів місяць і його обміняли.

Щоразу отримуємо підтвердження, що маємо справу з ворогом – російською регулярною армією. Наша бригада брала в полон росіян-офіцерів, взяли «Шмелі» – російська зброя

«Щоразу отримуємо підтвердження, що маємо справу з ворогом – російською регулярною армією. Наша бригада брала в полон росіян-офіцерів, буквально нещодавно це було знову. Капітан і старший лейтенант – з Росії, взяли «Шмелі» – російська зброя, все пробили по номерах. Ми якраз були, коли на Світлодарській дузі було загострення і прийняли всі важкі удари на себе. Ми там все знаємо, це наша земля, наша територія», – каже Павло Федосенко.

Військові навчання у рамках «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи» військові інструктори США, Канади, Литви, Польщі, Британії, Швеції, Норвегії для українських військовослужбовців розпочали у 2015 році. За цей час вишкіл за стандартами НАТО пройшли понад 7 тисяч українських бійців.

Опанувати стандарти НАТО – цього не достатньо, щоб українська армія стала частиною НАТО, але це початковий етап на цьому шляху

«Готуємо солдат для того, щоб вони могли на рівні батальйону протидіяти ворогові. Опанувати стандарти НАТО – цього не достатньо, щоб українська армія стала частиною НАТО, але це початковий етап на цьому шляху. Наша робота полягає у тому, щоб розвивати підготовку підрозділів. Ми працюємо з українськими інструкторами, а не безпосередньо з підрозділом», – каже підполковник 27-ї піхотної бригади бойової групи армії Вільям Мерфі.

Військовослужбовці батальйону 54-ї окремої механізованої бригади тренуватимуться на Яворівському полігоні до середини вересня.