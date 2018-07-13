Американські військові пройшли вишкіл в Україні і отримали сержантські звання

Близько 40 військовослужбовців армії США 13 липня були в Україні удостоєні звань сержантів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У Міжнародному центрі миротворчості і безпеки відбулася урочиста церемонія закриття вишколу з дотриманням американської військової традиції: військовослужбовці виконали гімн США, промовили клятву, де, зокрема, важливими є слова про відповідальність за військовослужбовців нижчого рангу, а також заспівали військову пісню. Кожному було вручено документ із підтвердженням того, що на Яворівському полігоні військовий пройшов основний курс лідерства сержантського складу.

«Курс лідерства обов’язковий для сержантського складу в армії США. Три тижні тривало навчання, а це робота у відділеннях, орієнтування на місцевості, спілкування з колегами. Це обов’язковий курс, щоб отримати підвищення до звання сержанта. Це унікальний момент, тому що курс лідерства зазвичай військовослужбовці проходять у США, а тепер в Україні», – наголосив сержант армії США Марк Мейнор.

Це вдруге, коли американські військовослужбовці, які на Яворівському полігоні проводять вишкіл для українських бійців, отримали вищі звання сержантсько-старшинського складу.

«Трьом тижням курсу лідерства передували кілька місяців навчання сержантів. Вони пройшли всі етапи підготовки, вчилися у день, залишалися й на нічні тренування. Основою курсів було вивчення тактик і орієнтування на місцевості. Це дуже важливо, бо сержанти і сержантсько-старшинський склад – основна американської армії, її хребет. Якщо ми не підготуємо добре сержантів, то вся армія не функціонуватиме добре», – зауважив підполковник 27-ї піхотної бригади бойової групи армії Вільям Мерфі. Від сьогодні військові інструктори США, Канади, Литви, Польщі, Британії, Швеції, Норвегії розпочали навчання 54-ї окремої механізованої бригади, яка була сформована у 2014 році в Україні і бійці якої вперше за весь час проживають не в наметах і бліндажах на Донбасі, а в казармах на Яворівському полігоні.

Країни НАТО розпочали підготовку українських бійців на Яворівському полігоні у рамках «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи» у 2015 році. За весь час вишкіл пройшли понад сім тисяч українських солдатів і офіцерів.