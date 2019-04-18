«Ми 5 років лили кров за Україну не для того, щоб її зараз втратити» – боєць «Чорних запорожців»

На Яворівському полігоні триває вишкіл українських бригад за стандартами НАТО. Тут – у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки – навчання проходить під керівництвом військових інструкторів США, Канади, Великобританії, Данії, Литви та Польщі. З наступного року готуватимуть військові підрозділи у складі бригад, заявив міністр оборони Степан Полторак. Зараз дві батальйонні тактичні групи зі складу 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців уперше проходять підготовку разом із натівськими інструкторами у форматі бригади.

Віднедавна на нарукавних знаках бійців 72-ї окремої механізованої бригади «Чорних запорожців» офіційною символікою стали череп і напис – «Україна або смерть». Військовослужбовці бригади, яка дислокується у Білій Церкві на Київщині, мають великий бойовий досвід – захищали район Донецького аеропорт, шахту «Бутівка», Авдіївку. Їхні навички і досвід цікаві натовським військовослужбовцям, а українським – навпаки.

Зараз у молодших сержантів дуже великі повноваження, так як в натівській армії

«Тут багато нового і корисного. І індивідуальна підготовка, і командні навчання. Ми навчаємось натовській системі, тобто, як вони ухвалюють рішення, віддають накази, які відбувається злагодження їхніх дій. Зараз у молодших сержантів дуже великі повноваження, так як у натовській армії, українські сержанти навчаються, розуміють свої повноваження і обов’язки, яка буде їхня допомога офіцерам. Уже далі по цій системі будемо працювати», – розповідає Радіо Свобода лейтенант Денис Хільченко, командир 6-ї механізованої роти «Чорних запорожців».

Хільченко пішов захищати країну у 2014 році. Він каже, що у складі бригади зараз багато досвідчених воїнів, які уже п’ять років несуть службу.

Підрозділи укомплектовані особовим складом більше аніж на 90%, забезпечені технікою, говорить командир.

На Яворівському полігоні для військових навчань спеціально збудували кілька будівель, щоб відпрацьовувати «Бій у населеному пункті». Тут вдосконалюють навички ведення бою у місті разом із бійцями спецзагону OPFOR, який було створено за порадою американських інструкторів.

Українські військовослужбовці батальйону OPFOR виконують роль умовного ворожого угруповання і про їхні дії бійці бригади «Чорних запорожців» не знали, а їхнє завдання було – зачистити місто від ворога. OPFOR застосовує тактику проросійських терористів у населених пунктах на Донбасі.

«Ротаційний підрозділ провів зачистку міста, поніс невеликі втрати. Задачу виконали. Важливо навчити переміщенню груп у місті, важлива поведінка військовослужбовця при зачистці міста: як заховатись, присісти, оминути вікно, пройти відкритими ділянками, перейти перехрестя. Інструктори все відстежують і ми обговорюємо під час занять. Це навчання за стандартами НАТО», – зазначає боєць батальйону OPFOR Андрій Бап.

Другий місяць бійці бригади «Чорних запорожців» проходять вишкіл під керівництвом натовських та українських військових інструкторів. Попри свій військовий досвід, їм важливо під час боїв на Донбасі зменшити втрати особового складу.

У бригаді за 5 років служби загинули 129 військовослужбовців. Для кожного бійця смерть побратима є найбільш сумним і гірким спомином.

«Не можу сидіти вдома, не хочеться. Якщо всі вдома будуть, а багато таких сидить, то що тоді? Максимум два тижні був вдома і пішов служити у 72-у бригаду. У мене п’ятеро дітей, найстаршій – 12 і найменшій – 2. Я служу, щоб захистити своїх дітей», – говорить боєць з позивним «Небо».

​Ситуація в країні хвилює

Військовослужбовці у коментарі не приховували своє хвилювання щодо політичної ситуації в Україні і хто стане президентом України.

«Не знаємо, що буде далі, хвилюємось, що все може змінитись», – каже боєць із позивним «Небо».

Дуже не хотілося б, щоб країна змінювала курс

«Звичайно хвилюємось щодо ситуації. У нас зараз свої задачі і голова навчанням забита. Лякає? А що може мене злякати. 5-й рік війни. Дуже не хотілося б, щоб країна змінювала курс. Бо нарешті вже визначились, почались зміни, які видно, а це безвіз і томос, і щось змінювати на інше, це так не можна. Ціна миру? Це багато загиблих людей. Треба пам’ятати, яка це ціна», – вважає командир Денис Хільченко.

НАТО і ЄС – це визначено законом України і ми зробили цей вибір у 2013 році

«Ми 5 років проливали кров за незалежність України не для того, щоб цю незалежність втратити. НАТО і ЄС – це визначено законом України і ми зробили цей вибір у 2013 році, відстояли вибір на Майдані, пролили кров Небесної Сотні, зараз проливаємо кров своїх побратимів, підлеглих, своїх друзів, братів, не для того, щоб незалежність комусь віддати», – каже командир 2-го механізованого батальйону бригади «Чорних запорожців», підполковник Ігор Ткаченко.

​«Будемо надіятись на краще, на світле майбутнє, дай Бог розуму нашому керівництву ухвалювати ті рішення,які поведуть нас до Євросоюзу, до НАТО. Хто переможе на виборах? Але це має бути персона, яка розвиватиме країну», – говорить військовослужбовець Дмитро Криворот.

Цього року у вересні на Яворівському полігоні заплановане українсько-американське командно-штабне навчання із залученням військ «Репід Трайдент – 2019» («Rapid Trident 2019»). На сьогодні Україна, за словами міністра оборони, у рік проводить близько 40 навчань із іноземними партнерами.

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