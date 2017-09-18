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18 Вересень 2017, Київ 21:12
Відео

В Україні тривають військові навчання Rapid Trident під проводом США (відео)

В Україні тривають військові навчання Rapid Trident під проводом США (відео)
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Військові навчання під проводом США тривають на Яворівському полігоні під Львовом. Понад 1800 військовослужбовців із 14 країн беруть участь у навчанні Rapid Trident, що проводиться щорічно з 1996 року. Два тижні військового вишколу, який проходитиме до 23 вересня, призначені для тестування та побудови української взаємодії з союзниками та партнерами НАТО. Між тим, на території Білорусі відбуваються військові навчання «Запад-2017» за участі 13 тисяч військовослужбовців. (Відео армії США)

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