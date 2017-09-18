Військові навчання під проводом США тривають на Яворівському полігоні під Львовом. Понад 1800 військовослужбовців із 14 країн беруть участь у навчанні Rapid Trident, що проводиться щорічно з 1996 року. Два тижні військового вишколу, який проходитиме до 23 вересня, призначені для тестування та побудови української взаємодії з союзниками та партнерами НАТО. Між тим, на території Білорусі відбуваються військові навчання «Запад-2017» за участі 13 тисяч військовослужбовців. (Відео армії США)