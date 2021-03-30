НАТО: авіація альянсу перехопила кілька груп російських літаків

Винищувачі НАТО 10 разів підіймалися в повітря 29 березня для перехоплення російських бомбардувальників і винищувачів над Північною Атлантикою, Північним морем, Чорним морем і Балтійським морем. Загалом авіація НАТО перехопила шість різних груп російських військових літаків поблизу повітряного простору країн альянсу менш ніж за шість годин, інформує сайт НАТО 30 березня.

«Перехоплення кількох груп російської авіації демонструє готовність і здатність сил НАТО охороняти небо союзників цілодобово, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік», – заявив бригадний генерал Ендрю Хансен, заступник начальника штабного управління Повітряного командування Об’єднаних сил, що базується в місті Рамштайн, Німеччина.

Зокрема, норвезькі F-16 вилетіли на перехоплення після того, як радари помітили дві групи російських військових літаків, які пролітали біля узбережжя Норвегії. Норвезькі реактивні літаки перехопили два бомбардувальники Ту-95 «Ведмідь», які продовжили політ на південь над Північним морем, що змусило Велику Британію та Бельгію підняти в небо літаки «Тайфун» та F-16 відповідно. Згодом того ж дня норвезькі F-16 перехопили два бомбардувальники Ту-160.

Радіолокаційні системи НАТО також виявили три російські військові літаки поблизу повітряного простору союзників над Чорним морем. Турецькі, румунські та болгарські винищувачі піднялися в небо, щоб відстежувати російські літаки, поки вони не залишили район.

Російські військові літаки часто не передають транспондерний код із зазначенням свого положення та висоти, не подають план польоту або не спілкуються з диспетчерами повітряного руху, створюючи потенційний ризик для цивільних авіалайнерів. Російська авіація, перехоплена в понеділок, не потрапила у повітряний простір жодної країни альянсу, додають у НАТО.