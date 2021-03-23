Держсекретар США запевнив НАТО у відданості Вашингтона

Державний секретар США Антоні Блінкен, який прибув до Брюсселя на першу для себе зустріч голів МЗС країн-членів НАТО, підтвердив «непохитну» відданість Вашингтона Північноатлантичному союзові.

«Сполучені Штати хочуть відбудувати партнерські відносини, перш за все й понад усе з союзниками в НАТО, ми хочемо надати союзові нового життя» в час, коли союз НАТО перебуває в вирішальному моменті свого існування, сказав він на пресконференції, виступаючи разом із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.

Серед тем зустрічі міністрів будуть занепокоєння щодо Китаю й Росії, а також майбутнє місії НАТО в Афганістані, яка нині має майже 9600 військовослужбовців (серед них і 10 українських), і 2500 із них американські; адміністрація попереднього президента США Дональда Трампа 2020 року уклала угоду з афганським рухом «Талібан», що виведе ці війська до 1 травня 2021 року.

Як сказав Блінкен у відповідь на запитання про цю місію, США нині переглядають різні можливості, і він вислухає союзників із цього приводу й консультуватиметься з ними. «Ми ввійшли разом, налагодили місію разом і, коли настане правильний час, ми й вийдемо разом», – сказав він. За словами Блінкена, дотриматися терміну 1 травня було б важко для США.

Адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена змінює багато з підходів попередньої адміністрації. Трамп, серед іншого, погрожував не дотримуватися традиційних зв’язків у НАТО, і така позиція найпотужнішого члена союзу ставила під загрозу його життєздатність.

Після домовленостей, які досяг із талібами Вашингтон, переговори між ними й урядом Афганістану про завершення тривалої громадянської війни й примирення тривають у Катарі без помітного успіху від вересня 2020 року.

США також мають напружені відносини з Китаєм і Росією. З Москвою вони далі різко погіршилися після того, як днями Байден дав знати, що вважає «вбивцею» президента Росії Володимира Путіна.