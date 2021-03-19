Позиція США стала жорсткішою щодо Росії – Чалий

Посол України в США у 2015-2019 роках Валерій Чалий заявив, що позиція Сполучених Штатів Америки щодо Росії стає жорсткішою. Про це Чалий сказав в ефірі програми Свобода Live.

«Вперше назвали саме очільника Росії, не сказали про людей Росії, не сказали про російський народ. Сказали конкретно про ту владу, яка зараз чинить такі дії. Назвали нарешті все своїми іменами… Я вважаю, що, як би не було – емоції чи продумана тактика, не знаю. Але те, що позиція США стала жорсткішою щодо Росії на сьогодні – це очевидно», – так Чалий прокоментував слова президента США Джо Байдена, який назвав вбивцею президента Росії Володимира Путіна.

Дипломат також зазначив, що Путін може продовжити тиск на опозицію в Росії або показати свій вплив на пострадянському просторі.

«Нам треба бути готовими, що і проти нас можуть бути якісь дії. Таким чином Росія буде показувати сигнал Сполученим Штатам. Ясно, що ці дії будуть… Не треба цього боятися, тому що, знаєте прислів’я, що краще кінець жахливий, аніж жах без кінця. В принципі, очевидно Росія своїми кроками, якщо буде конфліктувати, якщо буде підіймати ставки, вона буде наближати свій кінець, але постраждає багато навколо країн і людей», – зазначив Чалий.

Він додав, що агресія проти України, і тимчасова окупація Криму – це бажання Росії бути рівними зі США.

Раніше президент США Джо Байден, відповідаючи на запитання журналіста, підтвердив, що вважає президента Росії Володимира Путіна вбивцею. Запитання стосувалося втручанням Кремля в американські вибори. Байден також сказав, що Путін заплатить за свої дії.

У відповідь Росія відкликала свого посла зі США до Москви для консультацій. У Кремлі слова Байдена назвали «дуже поганими» і зробили висновок, що американський президент не хоче налагоджувати відносини з Росією. Сам же Путін відреагував дитячою приказкою: «Той, хто обзивається, той сам так називається».