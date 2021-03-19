Байден VS Путін: поле битви – Україна?

Президент США Джо Байден, відповідаючи на запитання журналіста, підтвердив, що вважає президента Росії Володимира Путіна вбивцею. Запитання стосувалося втручанням Кремля в американські вибори. Байден також сказав, що Путін заплатить за свої дії.
У відповідь Росія відкликала свого посла зі США до Москви для консультацій. У Кремлі слова Байдена назвали «дуже поганими» і зробили висновок, що американський президент не хоче налагоджувати відносини з Росією. Сам же Путін відреагував дитячою приказкою: «Той, хто обзивається, той сам так називається».
Про чергове загострення відносин між США і Росією та роль України у цьому протистоянні, говоримо у програмі Свобода Live.
Учасники програми:
Валерій Чалий, посол України в США (2015 - 2019 рр.);
Юрій Федоров, політичний експерт (м.Прага);
Дмитро Орєшкін, незалежний російський політолог;
Адріан Каратницький, старший науковий співробітник аналітичного центру «Атлантична рада» (м.Нью-Йорк);
Єлизавета Ясько, народний депутат України, «Слуга Народу»;
Марія Іонова, народний депутат України, «Європейська Солідарність»;
Інна Совсун, народний депутат України, «Голос».
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