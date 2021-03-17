Кулеба про розслідування втручання у вибори США: «чергове гучне фіаско Росії»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 17 березня прокоментував результати розслідування про іноземне втручання у вибори президента Сполучених Штатів.

У своєму твітері дипломат заявив про «кінець міфу про «втручання України у вибори».

«Розвідувальне співтовариство США не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США. Втручання здійснювала Росія, яка також прагнула зменшити підтримку України з боку США. Чергове гучне фіаско Росії», – написав Кулеба.

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Днями Офіс директора національної розвідки США (ODNI) опублікував звіт про втручання в американські вибори в 2020 році. Згідно з висновками розвідки, за цим процесом стояв безпосередньо президент Росії Володимир Путін, який керував зокрема діяльністю народного депутата Верховної Ради України Андрія Деркача.

Російське посольство у Вашингтоні назвало висновки США «безпідставними».

Раніше Деркач заперечував звинувачення Мінфіну США, що «депутат українського парламенту понад десяток років був активним російським агентом».