Справа Крейґа Ленґа: «допомога союзникові» і праворадикальний екстремізм

Суд у Києві змінив своє попереднє рішення і схвалив видачу до суду в США американця, який воював за Україну на Донбасі, а у Флориді розшукується за подвійне вбивство. Американська преса звертає увагу на праворадикальні погляди Крейґа Ленґа (які він сам заперечує) і на те, що на російсько-українській війні він якийсь час був у лавах української організації праворадикального спрямування, «Правого сектору».

Як пише американське видання BuzzFeed News, 30-річного Крейґа Ленґа, ветерана армії США, звинувачують в убивстві й пограбуванні подружжя у квітні 2018 року після того, як він повернувся з України, де воював у складі «Правого сектору». У кримінальному обвинуваченні і запиті на екстрадицію, які видав суд у Флориді, мовиться, що це вбивство було елементом плану Крейґа і його спільника роздобути гроші для фінансування їхніх авантюр за межами США.

Другий обвинувачений у цій справі, мовиться в статті, – 23-річний Алекс Звіфелгофер, теж колишній військовий, який теж воював на сході України разом із Ленґом і ультраправими екстремістами. Він перебуває в ув’язненні у США в очікуванні на суд.

15 березня Апеляційний суд Києва дозволив екстрадицію Ленґа до США, скасувавши своє ж рішення від 23 лютого протилежного змісту.

Автори статті в BuzzFeed News вважають, що рішення України передати американського ветерана Сполученим Штатам, крім усього іншого, найімовірніше, допоможе поліпшити відносини між Києвом і Вашингтоном.

Загроза смертної кари?

Один із адвокатів Ленґа, Олег Веремієць, у коментарі Радіо Свобода наголосив: «У будь-який момент його можуть видати і стратити в Америці… Тому що ми отримали лише половину гарантій. Ми отримали гарантію федерального уряду (США – ред.), але не отримали гарантії штату Флорида, де його будуть намагатися судити. Реально Крейґу загрожує смертна кара».

За його словами, на цей час іще перебувають у процесі розглядів у судах дві заяви Ленґа про отримання статусу біженця в Україні.

Сам Крейґ Ленґ і інший його адвокат, Дмитро Моргун, сказали виданню BuzzFeed News, що звернуться до Європейського суду з прав людини. Моргун теж звернув увагу, що у Флориді його клієнтові може загрожувати смертна кара, скасована в Україні 2000 року.

Американські федеральні прокурори, мовиться в статті, вже давали знати, що стосовно Звіфелгофера будуть просити смертної кари, а це ознака того, що, найімовірніше, так само вони поставляться й до Ленґа.

Як нагадує видання, у США Ленґа й Звіфелгофера звинувачують у вбивстві й пограбуванні у Флориді у квітні 2018 року подружжя, в якого вони забрали 3 тисячі доларів. Обидва відтак планували вирушити до Венесуели, де вони, за даними обвинувачення, хотіли взяти участь у збройному конфлікті проти влади Венесуели і вбивати «комуністів».

Небезпека ультраправого екстремізму

Тим часом у США, пише далі BuzzFeed News, посадовці й фахівці, які досліджують екстремізм, дедалі більше непокояться, що американці їдуть на схід України, щоб отримати бойовий досвід у складі ультраправих воєнізованих груп. І в цьому сенсі очікувана екстрадиція Крейґа Ленґа є перемогою для влади США, яка постала перед зростанням екстремістського насильства і внутрішнього тероризму після заворушень 6 січня і захоплення Капітолію.

Після попереднього рішення того ж Апеляційного суду Києва, яке полягало в відмові в екстрадиції Ленґа, про цю справу писав також один із провідних щоденників США New York Times. У статті звернено увагу на ризики, що виникають внаслідок участі американців у бойових діях в Україні й інших гарячих точках у складі ультраправих груп.

Щоденник навів слова директорки неурядового «Глобального проєкту проти ненависті й екстремізму» Гайді Байрік, яка сказала: «Так само, як ми не хочемо, щоб такі люди були в американському війську, ми не хочемо також, щоб вони вчилися воювати і вбивати» у війнах за кордоном. «У нас на наших задвірках теж не бракує насильства, про яке ми мусимо непокоїтися», – додала вона.

Як писала тоді ця газета, влада США дала знати, що має намір зосередитися на українських воєнізованих формуваннях як на одному зі світових осередків ультраправого екстремізму, і це питання вийшло на перший план після того, як ультраправі продемонстрували свій потенціал до насильства під час заворушень навколо Капітолію.

Але до цього питання ставляться цілком інакше в Україні, де ультраправі воєнізовані формування воюють на боці уряду в війні на Донбасі, звернули увагу в New York Times.

Американські ветерани на Донбасі й деінде

Як сказав Радіо Свобода адвокат Веремієць, захист також вимагав від Офісу генерального прокурора витребувати в американців гарантії, що Ленґа не судитимуть за участь у російсько-українській війні. «Є багато прикладів, коли американців притягував уряд США за те, що вони воювали на Донбасі. Вже ми знаємо таких 10 випадків, поспілкувалися з людьми», – сказав він.

Видання New York Times повідомляло, що ще під час лютневих слухань у суді адвокати Ленґа представили свідчення американських ветеранів боїв на Донбасі про те, що після повернення додому їх допитувало Федеральне бюро розслідувань США.

Щоденник нагадує, що у США 2019 року Ленґа й Звіфелгофера обвинуватили не тільки в убивствах, а й у порушенні ще одного американського закону – Акту про нейтралітет. Але це обвинувачення було пов’язане не з Україною, а з їхніми планами стати найманцями в Венесуелі. Ленґ в інтерв’ю газеті заявив, що не винен за цими обвинуваченнями, Звіфелгофер не визнав своєї вини.

Після лютневого суду щоденник New York Times узяв інтерв’ю в Ленґа, в якому той наполягав, що не має ультраправих поглядів і не є «нацистом». За його словами, після того, як його вигнали з армії США за неявку на службу, він перебивався випадковими заробітками, а потім вирушив до України, щоб «допомогти союзникові США». Але, сказав Ленґ, у Сполучених Штатах його все-таки можуть підозрювати в ультраправих поглядах.

Історія Крейґа Ленґа

Видання BuzzFeed News, зі свого боку, нагадує історію Ленґа: 2016 року він опинився в Україні, де познайомився зі Звіфелгофером, і обидва, мовиться в статті, «вступили до ультраправої екстремістської групи «Правий сектор», сумно відомої членством у ній неонацистів і звинуваченнями на її адресу в порушеннях прав людини», а саме до бойового підрозділу цього руху (йдеться про Добровольчий український корпус «Правий сектор» – ред.). Протягом деякого часу він також воював у складі іншого добровольчого підрозділу, Грузинського національного легіону.

Як сказав виданню командир цього підрозділу Мамука Мамулашвілі, він не може сказати нічого поганого про Крейґа Ленґа як солдата, але через ситуацію з ним він більше не бере до свого підрозділу американців.

Після повернення Ленґа й Звіфелгофера до США і, як стверджує обвинувачення, здійснення вбивства обидва таки вирушили до Венесуели, але Ленґ вирішив не брати участі в боях і повернувся до Києва, де він познайомився з українкою й заручився з нею. Для того, щоб легально одружитися з нею, Ленґ поїхав до Молдови, щоб отримати необхідну печатку в паспорті, але при поверненні до України був затриманий: Інтерпол видав ордер на його арешт.

Останні 18 місяців він пробув чи в ув’язненні, чи під різними формами домашнього арешту в Києві чи в Вінниці. У нього з нареченою вже є дитина, а заробляв він уроками англійської.