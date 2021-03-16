Апеляційний суд дозволив екстрадицію американця Ленга, який воював на Донбасі

Апеляційний суд Києва дозволив екстрадицію американця Крейга Ленга, який воював на Донбасі в лавах «Правого сектора». Про це повідомляють видання НВ та «Ґрати», журналісти яких були в залі суду.

15 березня Апеляційний суд скасував своє ж рішення від 23 лютого через нібито нові обставини. Після закінчення засідання адвокату Ленга Дмитру Моргуну вручили клопотання про зміну запобіжного заходу з особистого зобов'язання на тримання під вартою.

Прокуратура вважає новою обставиною відмову міграційної служби розглядати заяву Крейга Ленга про надання йому статусу біженця. Ця відмова датована 11 лютого 2021 року.

Адвокат Ленга Олег Веремеєнко не вважає відмову міграційної служби нововиявленою обставиною. «Предмет перегляду – рішення про екстрадицію від 28 серпня 2020 року. Тоді суд не міг керуватися рішенням міграційної служби від 11 лютого 2021 року», – сказав він.

Також Веремеєнко вказує, що рішення про екстрадицію не може бути ухвалене, поки не вирішене питання про надання статусу біженця.

У жовтні 2020 року Печерський районний суд Києва постановив екстрадувати американського військового Крейга Ленга до Сполучених Штатів. Захист оскаржив це рішення.

Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа. У Штатах його підозрюють у подвійному вбивстві літньої пари з метою пограбування у Флориді. За словами адвоката, американець відкидає обвинувачення.

У жовтні 2019 року суд у Вінниці заарештував американця. У грудні він просив в українського суду захисту та статусу біженця.

Ленґ – колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку й Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му. Приєднався до праворадикальної організації «Правого сектору». Із добровольцями на фронті він провів понад рік.

У 2016 році, коли з’явилася легальна можливість, Ленґ разом з бійцями «Грузинського легіону» підписав контракт із Збройними силами України й отримав український військовий квиток. Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.