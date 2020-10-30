Суд постановив екстрадувати Крейга Ленга, захист готує апеляцію – адвокат

Вінницький міський суд постановив екстрадувати американського військового Крейга Ленга до Сполучених Штатів. Про це Радіо Свобода повідомив один з його адвокатів Олександр Веремієнко.

Він порівняв справу Ленга зі справою етнічного інгуша Тимура Тумгоєва, який був виданий до Росії в 2018 році.

«Це «Тумгоєв-2». По беззаконню видають його в Америку без гарантій», – сказав Веремієнко.

Адвокат додав, що захист скористається своїм правом оскаржити вирок і має п’ять днів на апеляцію. Доти вирок Ленгу не набирає законної чили. Зараз, за словами Веремієнка, Ленг не перебуває під вартою.

Сам Крейг Ленг прокоментував вирок, подякувавши всім, хто його підтримує.

«Сьогодні нам не пощастило, але ми все ще віримо в Бога. Всім, хто прийшов цього вечора і став на мій захист – дякую вам. Ми подамо апеляцію і просимо вас і надалі молитися за нашу сім’ю в ці важкі часи», – написав він на своїй Фейсбук-сторінці.

Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа. У Штатах його підозрюють у подвійному вбивстві літньої пари з метою пограбування у Флориді. За словами адвоката, американець відкидає обвинувачення.

У жовтні 2019 року суд у Вінниці заарештував американця. У грудні він просив в українського суду захисту та статусу біженця.

Ленґ – колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку й Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му. Приєднався до «Правого сектору». Із добровольцями на фронті він провів понад рік.

У 2016 році, коли з’явилася легальна можливість, Ленґ разом з бійцями «Грузинського легіону» підписав контракт із Збройними силами України й отримав український військовий квиток. Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.