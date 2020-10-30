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30 жовтня 2020, Київ 19:32
Новини | Події

Суд постановив екстрадувати Крейга Ленга, захист готує апеляцію – адвокат

У США Крейґа Ленґа підозрюють у подвійному вбивстві літньої пари з метою пограбування у Флориді. Він відкидає звинувачення

Вінницький міський суд постановив екстрадувати американського військового Крейга Ленга до Сполучених Штатів. Про це Радіо Свобода повідомив один з його адвокатів Олександр Веремієнко.

Він порівняв справу Ленга зі справою етнічного інгуша Тимура Тумгоєва, який був виданий до Росії в 2018 році.

«Це «Тумгоєв-2». По беззаконню видають його в Америку без гарантій», – сказав Веремієнко.

Адвокат додав, що захист скористається своїм правом оскаржити вирок і має п’ять днів на апеляцію. Доти вирок Ленгу не набирає законної чили. Зараз, за словами Веремієнка, Ленг не перебуває під вартою.

Крейґ Ленґ оскаржує в суді постанову ГПУ про його видачу в США (відео)
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Крейґ Ленґ оскаржує в суді постанову ГПУ про його видачу в США (відео)

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Сам Крейг Ленг прокоментував вирок, подякувавши всім, хто його підтримує.

«Сьогодні нам не пощастило, але ми все ще віримо в Бога. Всім, хто прийшов цього вечора і став на мій захист – дякую вам. Ми подамо апеляцію і просимо вас і надалі молитися за нашу сім’ю в ці важкі часи», – написав він на своїй Фейсбук-сторінці.

Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа. У Штатах його підозрюють у подвійному вбивстві літньої пари з метою пограбування у Флориді. За словами адвоката, американець відкидає обвинувачення.

У жовтні 2019 року суд у Вінниці заарештував американця. У грудні він просив в українського суду захисту та статусу біженця.

Ленґ – колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку й Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му. Приєднався до «Правого сектору». Із добровольцями на фронті він провів понад рік.

У 2016 році, коли з’явилася легальна можливість, Ленґ разом з бійцями «Грузинського легіону» підписав контракт із Збройними силами України й отримав український військовий квиток. Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.

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