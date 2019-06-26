Виданий Україною в Росію уродженець Інгушетії Тумгоєв отримав 18 років за ґратами

Північно-Кавказький окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив до 18 років у виправній колонії суворого режиму уродженця Інгушетії Тимура Тумгоева, якого Росії видала Україна. Про це 26 червня повідомляють російські інформаційні агенції.

Згідно з повідомленнями, Тумгоєва звинувачують за статтями КК Росії про «проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності», «організація незаконного збройного формування або участь у ньому», «організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації».

За версією слідства, Тумгоєв, будучи прихильником «радикального ісламу», в жовтні 2014-го виїхав з Північної Осетії до Грузії, де «пройшов ідеологічну підготовку екстремістської спрямованості, а також опанував навички поводження зі зброєю та вибуховими пристроями». Російські слідчі вважають, що з листопада до грудня 2014 року він пройшов навчання в одному з підрозділів екстремістського угрупування «Ісламська держава» на території Сирії, а з лютого до травня 2015 року брав участь в бойових діях проти урядових військ під сирійським містом Ракка, а з травня до листопада 2015перебуваючи в Стамбулі, організовував переправлення добровольців в табори «Ісламської держави» в Сирії. Згідно з матеріалами справи російських слідчих, участь Тумгоєва в діяльності угруповання «Ісламська держава» тривало до 17 червня 2016 року, до затримання по лінії Інтерполу у Харкові.

У вересні 2018 року Генпрокуратура України задовольнила запит ФСБ, Росії видавши Тумгоєва Росії. Натомість правозахисники стверджували, що Тумгоєва видали Росії таємно і з порушеннями закону.

Тімур Тумгоєв походить з Пригородного району Північної Осетії (до депортації інгушів 1944 року – територія Інгуської РСР). До Харкова Тумгоєв прилетів із Стамбула в червні 2016 року. Оскільки його розшукувала ФСБ через Інтерпол, українські прикордонники затримали його, суд заарештував, а згодом взяв його під екстрадиційний арешт на час, поки тривала перевірка документів, наданих ФСБ.

За словами очільника добровольчого батальйону імені шейха Мансура Мусліма Чеберлоєвського, Тумгоєв воював на Донбасі на боці України.