Український суд має вирішити долю американського добровольця, який воював на Донбасі. У США йому загрожує страта

«Видати не можна залишити» – кому в цьому реченні своїм рішенням повинен поставити український суд. Мова про громадянина США, колишнього американського військовослужбовця, який у 2015 році приїхав в Україну, щоб воювати проти бойовиків на Донбасі. Зараз правоохоронні органи Сполучених Штатів вимагають його екстрадиції. Ветерана підозрюють у подвійному вбивстві. Адвокати американця категорично проти видачі. У чому саме його звинувачують? Чому він приїхав до України? І чим займався на передовій? Про це – у матеріалі спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».







Після змін законодавства у квітні 2016 року перші іноземці отримують українські військові квитки.

Серед тих, хто тепер може воювати на Донбасі у складі Збройних сил України, і громадянин США Крейґ Ленґ.

Ленґ – колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку і Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му. Приєднався до «Правого сектору». Із добровольцями на фронті провів понад рік.

«Я приїхав сюди, щоб допомогти українцям у боротьбі з російським вторгненням. Я бачив, що відбувалося на Майдані, я бачив все це лайно. Я бачив, що люди хочуть змін. І тому вирішив приїхати», – розповідав тоді в інтерв’ю американець.

Коли з’явилася легальна можливість, Ленґ разом з бійцями «Грузинського легіону» підписав контракт із ЗСУ. Служив на передовій в районі Світлодарської дуги.

«Планую продовжувати службу у Збройних силах України. Згодом, сподіваюся, зможу підтягнути українську мову і влаштуватися інструктором в Міністерство оборони», – каже Крейг Ленґ.

Але далекосяжні плани Ленґ так і не реалізував. Через пару місяців військовий припинив службу в ЗСУ.

Вересень 2019-го. Міський суд Вінниці. Крейґ Ленґ – на лаві підсудних. Прокурор клопоче про арешт американця для можливої подальшої екстрадиції військового на територію США.

«Інкриміновані Ленґу злочини, згідно із законодавством України, відповідають статтям 185, 187, частина 2 статті 115 і є екстрадиційними, оскільки передбачають позбавлення волі. Згідно із законодавством України, це злочини – крадіжка, розбій, вбивство», – заявив прокурор.

Ленґа затримали, оскільки з’ясувалося – він оголошений в міжнародний розшук. В українській прокуратурі заявили: вже отримали запит від правоохоронних органів США про екстрадицію американця.

У чому ж підозрюють Ленґа?

Згідно з опублікованими матеріалами кримінальної справи, він разом з поплічником розмістив в Інтернеті оголошення про продаж декількох одиниць зброї. У квітні 2018-го на пропозицію відгукнулася літня пара. Операцію домовилися провести в невеликому містечку у Флориді. Після того, як подружжя прибуло в домовлене місце, Ленґ з товаришем, за версією слідства, застрелили покупців.

Правоохоронці припускають, вбивство сталося з метою грабежу. З собою у загиблих було три тисячі доларів.

«Справа у тому, що, за даними ФБР, їм потрібні були ці три тисячі доларів для того, щоб оплатити поїздку до Венесуели. Там вони планували взяти участь в бойових діях на боці сил, які протистоять уряду країни», – пояснює кореспондент Радіо Свобода Кріс Міллер.

Але це не єдина кримінальна справа у США, де фігурує ім’я Крейґа Ленґа. Згідно з даними ФБР, поки військовий перебував в Україні, контактував з іншими американцями, які хотіли потрапити на Донбас, і зверталися до нього за допомогою.

«Одна з таких розмов у Ленґа відбулася з американцем, якого минулого тижня заарештувало ФБР. Його звинувачують у тому, що він планував підірвати редакцію одного з американських медіа, а також, можливо, атаку на кандидата в президенти США», – зазначає Кріс Міллер.

Під час суду у Вінниці журналісти «Донбас.Реалії» запитали самого Ленґа про звинувачення, які звучать на його адресу.

«Ні. Мені нічого сказати», – відрізав він.

Більше інформації вдалося отримати від адвоката американця.

Його чітка позиція, що він не скоював тих злочинів, які йому інкримінують

«Його чітка позиція, що він не скоював тих злочинів, які йому інкримінують. Ознайомившись з рядом цих документів, я бачу, що ці особи, які були задіяні в тих чи інших подіях, дають покази, які звинувачують повністю його. Ленґ наполягає на тому, що ці особи вступили в якісь угоди і його обмовляють», – зазначає адвокат Сергій Моргун.

Адвокати вважають, що Україна не повинна видавати Ленґа владі США, оскільки там йому може загрожувати страта.

Ми не повинні віддавати людей, яких дійсно можуть стратити. Людина рік була на передовій

«Україна за гуманістичними принципами, а також за принципом протоколів, конвенцій і так далі скасувала смертну кару. Немає її. Не застосовуємо ми до своїх громадян такого покарання. І не повинні віддавати людей, яких дійсно можуть стратити. Людина рік захищала, була на передовій. Тримала мирне небо, як би пафосно це не звучало. Для мене, як для громадянина України, який тут живе, це важливо. І я хотів би, як громадянин навіть, не як адвокат, щоб на ці факти теж звертали увагу», – наголошує Сергій Моргун.

Що кажуть про добровольця зі США військові?

У «Грузинському легіоні», де серед інших іноземців служив Ленґ, американця називають хорошим солдатом.

Він багато отримав травм, у тому числі і черепно-мозкових

«Він багато отримав травм, у тому числі і черепно-мозкових. Але я не помітив нічого дивного ні в його поведінці, ні в його ідеології. Був дуже скромний такий, трошечки пригнічена людина. Зважаючи на життєвий досвід і досвід війни, це природно бути таким», – каже керівник «Грузинського легіону» Мамука Мамулашвілі.

За словами Ленґа, він припинив свою участь у війні на Донбасі і тепер живе цивільним життям. Викладає англійську. Знайшов дівчину в Україні. Пара чекає на дитину. Але ось як свої плани на майбутнє він описував два роки тому.

«Все залежить від того, як будуть розвиватися події. Якщо бойові дії стануть більш активними, то, напевно, я залишуся тут ще на пару років. Якщо ні, то поїду на іншу війну», – говорив американець.

Ленґ у 2017-му дійсно спробував потрапити ще в одну гарячу точку. У матеріалах ФБР зазначено, що його з товаришем затримали і депортували з Кенії. Колишні американські солдати намагалися потрапити в Південний Судан, щоб взяти участь у боях проти терористичного угруповання, пов’язаного з «Аль-Каїдою».

Суд у Вінниці не задовольнив клопотання прокуратури про арешт колишнього військового. Ленґа відпустили з-під варти. Наступні 60 днів він повинен перебувати під цілодобовим домашнім арештом.

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