Суд у Вінниці арештував американського добровольця, якому в США може загрожувати страта

Вінницький апеляційний суд арештував на 60 діб громадянина США, колишнього американського військовослужбовця Крейґа Ленґа, який у 2015 році приїхав в Україну, щоб воювати проти бойовиків на Донбасі.

Зараз правоохоронні органи Сполучених Штатів вимагають його екстрадиції. Ветерана підозрюють у подвійному вбивстві. Адвокати американця виступають категорично проти видачі.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, суд, який скасував рішення попередньої інстанції, за яким американець перебував під домашнім арештом, 8 жовтня оголосив лише резолютивну частину рішення. Суддя оголосив, що рішення не може бути оскаржене в касаційній інстанції.

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Адвокат Ленґа Дмитро Моргун назвав рішення суду несправедливим. «Нас не почули, не почули наші твердження про порушення міжнародних договорів, про відсутність запиту на екстрадиційну перевірку… Ми не можемо права оскаржувати це рішення в касаційній інстанції, хоча спробуємо», – сказав захисник.

За словами Моргуна, його підзахисний виконував всі вимоги суду першої інстанції щодо домашнього арешту.

Представник прокуратури, клопотання якої задовольнив суд, рішення не коментував.

Ленґ – колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку і Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му. Приєднався до «Правого сектору». Із добровольцями на фронті він провів понад рік.

Коли з’явилася легальна можливість, Ленґ разом з бійцями «Грузинського легіону» підписав контракт із ЗСУ (після змін законодавства у квітні 2016 року перші іноземці отримують українські військові квитки). Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.

У вересні 2019-го в міському суді Вінниці прокурор клопотав про арешт Крейґа Ленґа для можливої подальшої екстрадиції військового на територію США, але суд помістив американця під домашній арешт. З’ясувалося, що він оголошений у міжнародний розшук. В українській прокуратурі заявили: вже отримали запит від правоохоронних органів США про екстрадицію американця.

Згідно з опублікованими матеріалами кримінальної справи, Ленґа підозрюють у тому, що він разом із поплічником розмістив в інтернеті оголошення про продаж декількох одиниць зброї. У квітні 2018-го на пропозицію відгукнулася літня пара. Операцію домовилися провести в невеликому містечку у Флориді. Після того, як подружжя прибуло в домовлене місце, Ленґ з товаришем, за версією слідства, застрелили покупців. Правоохоронці припускають, вбивство сталося з метою грабежу. З собою у загиблих було три тисячі доларів.

Як повідомив кореспондент Радіо Свобода Кріс Міллер, за даними ФБР, їм потрібні були ці три тисячі доларів для того, щоб оплатити поїздку до Венесуели, де вони планували взяти участь в бойових діях на боці сил, які протистоять уряду країни.

Під час суду у Вінниці журналісти «Донбас.Реалії» запитали самого Ленґа про звинувачення, які звучать на його адресу. «Ні. Мені нічого сказати», – сказав він.

Водночас, за словами адвоката, американець відкидає інкриміновані йому обвинувачення.

За словами Дмитра Моргуна, Україна не повинна видавати Ленґа владі США, оскільки там йому може загрожувати страта.