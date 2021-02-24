Суд скасував видачу ветерана Ленга до США, але адвокат очікує, що ОГП «буде щось із цим робити»

Апеляційний суд 23 лютого скасував екстрадицію американського військового Крейга Ленга до Сполучених Штатів, повідомив його адвокат Дмитро Моргун.

Напередодні на своїй Фесбук-сторінці Моргун повідомив, що «захист триває».

«Ми надалі надаємо правові послуги із захисту його прав і інтересів. Я впевнений, що надалі Генеральна прокуратура (Офіс генерльного прокурора – ред.) щось із цим буде робити. Тому захист триває... Але великий процес, велика робота по цій справі дійсно завершена частково», – уточнив він у коментарі Радіо Свобода.

За словами адвоката, жодних обвинувачень в Україні Ленгу не висунули, щодо нього триває лише екстрадиційна перевірка на два екстрадиційні запити від уряду США.

«До нього чинний запобіжний захід, передбачений ухвалою Вінницького міського суду у вигляді особистого зобов’язання. До якого строку – не пам’ятаю, він пролонгувався нещодавно, мабуть, до квітня», – додав Моргун.

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Він повідомив, що Ленг подав дві заяви на надання статусу біженця. По першій Управління Державної міграційної служби у Вінницькій області відмовило, другу, за словами Моргуна, взагалі відмовилося розглядати. Захист ветерана оскаржує ці рішення – першу відмову наразі розглядає Верховний суд.

«По другій заяві ми виграли першу й другу інстанції і зобов’язали міграційну службу розглянути заяву щодо надання йому статусу біженця у вз’язку з подіями в Україні на сході і у зв’язку з розшуком його за нібито готування до збройного конфлікту у Венесуелі. На цю другу заяву міграційна служба подала касацію, яку суд узяв до розгляду. Зараз обидва спори тривають у Касаційному Верховному суді України», – розповів адвокат.

У жовтні 2020 року Печерський районний суд Києва постановив екстрадувати американського військового Крейга Ленга до Сполучених Штатів. Захист оскаржив це рішення.

Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа. У Штатах його підозрюють у подвійному вбивстві літньої пари з метою пограбування у Флориді. За словами адвоката, американець відкидає обвинувачення.

У жовтні 2019 року суд у Вінниці заарештував американця. У грудні він просив в українського суду захисту та статусу біженця.

Ленґ – колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку й Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му. Приєднався до праворадикальної організації «Правого сектору». Із добровольцями на фронті він провів понад рік.

У 2016 році, коли з’явилася легальна можливість, Ленґ разом з бійцями «Грузинського легіону» підписав контракт із Збройними силами України й отримав український військовий квиток. Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.