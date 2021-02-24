Вирок Стерненку: якими можуть бути політичні наслідки? 

23 лютого Приморський суд Одеси визнав громадського активіста Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили загалом до семи років ув’язнення і трьох місяців та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої. Сам Стерненко назвав вирок «продиктованим Офісом генерального прокурора». Активісти зустріли рішення суду вигуками «Ганьба».

Якими можуть бути політичні наслідки такого вироку? Про це Радіо Свобода запитало у народних депутатів.

Ігор Василів, «Слуга народу»:

– Чи це може бути тиском, щоб Стерненка виключити зі справ про напади на нього? Думаю, що так. Які політичні наслідки? Не знаю. В мене таке враження, що ми як партія і як фракція не повинні коментувати зараз сам вирок суду.

В апеляції, я вважаю, що цей вирок повинен би був бути м'якший набагато. А якщо почитати, які брались докази і свідок, який не брав участі у судовому процесі (знову ж таки, це я читаю у пресі), то тоді Стерненко мав би бути виправданий (я так думаю, це моя особиста думка).

Олександр Качура, «Слуга народу»:

– Ну, це візьме на прапор одна чи дві політичні сили, які будуть говорити про політичні переслідування, тому що їм не стільки про Стерненка і про долю цього хлопця, скільки про політичні дивіденди. Але цим вони тільки завадять Стерненку, тому що судді це можуть сприймати як тиск на себе.

Якщо у нас є вирок суду і він іменем України винесений, то він апріорі повинен бути справедливим і чесним. Але треба розуміти, що це перша інстанція, тобто буде ще апеляція, буде касація, тому про щось говорити зараз зарано.

Ілля Кива, «Опозиційна платформа – За життя»:

– Скільки мотузочці не витись, кінець все одно буде. І я щиро хочу подякувати генеральному прокурору за її принципову позицію щодо дотримання закону і покарання злочинця.

Справедливість є, тому вбивця і злочинець отримав по заслугах. І це тільки перша його історія. Буде ще один вирок, і там він отримає вже зовсім інші терміни покарання.

А наше завдання – зробити його перебування у в’язниці більш виховним.

Софія Федина, «Європейська солідарність»:

– Постать Стерненка є далеко неоднозначною, але ми бачимо дуже чіткий і послідовний тиск на нього як на людину, яка чітко виставила для себе українські пріоритети.

І те, що ми маємо саме такий тиск на нього (і в цьому випадку звинувачення аж дуже вже недоведене), показує, що влада все одно схильна зараз продовжувати репресії волонтерів, ветеранів, активістів, всіх, хто сміє мати власну думку і боротися за неї.

Мені дуже прикро, що суд в Одесі виніс саме таке рішення. Звісно, як народний депутат я не маю права впливати на рішення, тільки мені чомусь здається, що Офіс президента і навколишні сили аж занадто впливають на суди в Україні.

Михайло Цимбалюк, «Батьківщина»:

– Дуже важливо, щоб в апеляції розглянула суддівська колегія все-таки ретельно і детально, чи є реальні докази його причетності. Мені видається, що ця справа занадто заполітизована. І це – іспит на зрілість правоохоронної і суддівської гілки влади.

В іншому разі ми можемо мати непоправні втрати: недовіру до правоохоронної системи (зокрема до прокуратури, яка не завершила ще реформу, на мою думку). А з суддівською гілкою влади у нас взагалі проблеми.

Для мене як для громадянина України дуже важливо, щоб справедливість перемогла. Якщо є докази, то покажіть їх! Не всі вони таємні. Це все можна зробити для того, щоб у суспільства не виникало питань.

Поки що для мене особисто як для правника питань більше, ніж відповідей.

Олександра Устінова, «Голос»:

– Це абсолютно політичне рішення суду, тому що минулого тижня мав бути виправдальний вирок. Коли за тиждень переписали вирок і фактично визнали Сергія винним по всіх статтях, які інкримінували, то це виключно політика. Це немає нічого спільного з реальним правосуддям.

Суддя точно на гачку, тому що суддя свого часу відпустив директора бази, яка згоріла і де загинули люди. Тобто таку людину він відпустив з зали суду, а активіста проукраїнського, який відстоював, коли стояв фактично у перших рядах, коли у травні 2015-го був фактично наступ російських сил на Одесу, таку людину посадили.

Матеріали справи абсолютно сфабриковані, тому що вони фактично базуються на поясненнях однієї людини – так званого «активіста» проросійської партії «Родіна», який пізніше пішов у політичну партію Труханова. І коли дивитися матеріали справи, то ця людина фактично перебувала у двох місцях одночасно. Це неможливо. І це говорить про те, що справа була абсолютно сфальсифікована.

Насправді це дуже поганий знак, тому ми бачимо реванш проросійських сил (тому що за цими рішеннями точно стоять і Труханов, і Татаров, і я вже зрозуміла, що Венедіктова, тому що саме прокурори клопотали про тримання під вартою), і ми розуміємо, що це може бути чергова дестабілізація в країні.