Стерненка засудили на 7 років: що пишуть у соцмережах?

Громадського активіста Сергія Стерненка визнали винним у справі про викрадення. Приморський суд Одеси 23 лютого ухвалив рішення про ув’язнення активіста на сім років та три місяці, а також конфіскацію половини його майна за обвинуваченням у розбої.

Сам Сергій Стерненко назвав вирок «продиктованим Офісом генпрокурора», а після завершення судового засідання коротко поговорив, за його твердженням, із президентом України Володимиром Зеленським.

«Пане президенте, вас Сергій Стерненко турбує, хочу вам подякувати за сьогоднішній вирок», – сказав активіст.

Вирок Стерненку активно обговорюють в соцмережах, Радіо Свобода зібрало реакції користувачів. Серед дописувачів українського фейсбуку чимало тих, хто незадоволений рішенням суду.

Максим Нефьодов, ексголова Державної митної служби України:

«Сім років та три місяці позбавлення волі Сергію Стерненку – це ганьба правоохоронно-судової системи і реванш російської гідри! Люди, які це придумали, явно забули, чим в Україні закінчуються справи політичних в’язнів».

Ганна Гопко, народна депутатка Верховної Ради VIII скликання:

«Сім років позбавлення волі Сергію Стерненку з конфіскацією майна – це свідомий крок для дискредитації України та ганьба прогнилій правоохоронно-судовій системі. Ще один крок із наступальної на активістів, патріотів операції, вигоду з якої безумовно матиме Москва. Маємо захищати Сергія, як і Андрія Антоненка».

Денис Казанський, журналіст:

«Виявляється, Сергія Стерненка судив суддя Віктор Попревич з Донецька, який ще до війни був добре відомий на все місто тим, що встановив біля воріт власного особняка бюсти Леніна і Сталіна. Треба ж, я думав він давно на пенсії або в Росії.

Мабуть, ніхто інший виконувати замовлення ОПЗЖ і Портнова не погодився. Тому-то і перенесли засідання на 23 лютого. Спеціально захотіли поглумитися. Зрозуміло, що все це мракобісся немає з правосуддям нічого спільного. У нормальній країні цього любителя ГУЛАГу і сталінщини до суду навіть не підпустили б».

Олег Сенцов, режисер:

«Стерненка засудили на 7 років. Покидьки!»

Сергій Марченко, громадський активіст:

«Вам цікаво, чому влада однією рукою накладає санкції на Медведчука, а іншою садить до в'язниці Стерненка? Ви вражені, як таке може бути?

Насправді, все дуже просто. Зеленський – перший президент України, за кого проголосували і патріоти, і ватні поціновувачі Путіна. Такий ось у нього вдалий формат. І для того, щоб продовжувати опиратися на обидва ці непримиренні табори, Зеленському треба робити рішучі кроки у протилежних напрямках.

Сьогодні його РНБО приймає санкції проти Медведчука і його носять на руках патріоти. А 23 лютого його прокурори садять Стерненка на сім років за те, що він не дав себе вбити, і тепер уже президента носить на руках вата. І ті й другі достатньо тупі, щоб бачити тільки те, що вони хочуть бачити. Тому патріотичні виборці Зеленського без проблем переживуть посадку Стерненка, бо ж Зеленський наклав санкції на Медведчука.

Ось так і здобуваються рейтинги – брехнею і фарсом. Не сумніваюся, що зараз Зеленський щось заявить про Стерненка, що типу, бере це на особистий контроль і бла-бла-бла. І зелені патріоти витимуть від щастя і сльози скапуватимуть з їхніх вдячних очей».

Михайло Жернаков, громадський активіст:

«Сергія Стерненка засудили до семи років з конфіскацією половини майна. Виродки».

Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ України:

«Вирок Стерненку – це квінтесенція відсутності справедливості у нашій країні. Система, яка не може покарати винних у вбивствах на Майдані, але швидко «видає» необґрунтовано перебільшений вирок проукраїнському активісту, має бути перезавантажена. Можна говорити правильні слова і навіть запроваджувати санкції щодо проросійських каналів, але головна проблема – це судова система, що працює на себе, на владу, на олігархів – на кого завгодно, але тільки не на Україну.

Для мене вирок Стерненку – це маркер справедливості, точніше її відсутності. Справедливість є найвищою цінністю для кожного. Якщо її не забезпечить влада, то це мають взяти на себе українці».

Роман Сініцин, громадський діяч:

«Стерненко їде на СІЗО. 7 років ув’язнення з конфіскацією. Страшно жити в такій країні».

Євген Магда, політичний експерт:

«У вироку Стерненку немає правосуддя, а от рефлексивного управління – купа. Пригадайте, чия це «фішка», це допоможе».

Валерій Маркус, письменник:

«Сергій Стерненко отримав сім років ув'язнення. Це вирок не тільки Сергію, це вирок кожному з нас, хто посміє не мовчати. Це прецедент, який в черговий раз яскраво демонструє, що в Україні немає правосуддя. Замість нього у нас Аваков. Нам показали, що посадити можна будь-кого, і адекватність звинувачення взагалі не грає ролі.

Андрій Антоненко вже понад рік позбавлений волі по справі, в якій проти нього немає жодних доказів. А справа по якій Сергію дали 7 років, віддає повним маразмом. Сьогодні нам нагадали – України, як правової держави, не існує. І завтра можуть прийти за тобою».

Віталій Дейнега, громадський активіст:

«Обґрунтування вироку Сергію Стерненку рівня: «якщо б в риби була шерсть – в ній могли б бути воші».

Яніна Соколова, блогерка:

«Сім років – вирок Сергію Стерненку. Володимире Зеленський, соромно за «Вашого» генпрокурора. Думайте...»

Разом з цим, деякі українські користувачі фейсбуку оцінюють вирок Стерненку з іншої позиції.

Дмитро Раїмов, ексрадник міністра охорони здоров’я:

«Так. Суд заарештував злочинця Стерненка на сім років. З конфіскацією половини майна. Звинувативши його у викраденні людини та здирництві. Не за «самооборону». А за іншою справою. Це перший з трьох вироків, які його чекають. Попереду – звинувачення у вбивстві. Ну, ви знаєте.

«Самооборона». Закон. Верховенство права. І урок. Всім іншим, хто думає, що крики і «політика» врятують від «уголовкі». Радісний день для всього законослухняного українського суспільства. Хай живе закон. Це тільки початок»

Анатолій Шарій, блогер:

«Одесити змогли довести справу про викрадення людини Сергієм Стерненком до кінця. Респект. У справі про вбивство людини, не дивлячись на безліч гучних обіцянок і надування щік – нуль»

Світлана Крюкова, журналістка «Страна.UA»:

«Стерненку дали сім років позбавлення волі за викрадення депутата. З конфіскацією половини майна. А чого тільки половину? Чекаю істерику від Садового, Сенцова і Притули»