Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
23 лютого 2021, Київ 15:59
Новини | Політика

Зеленський не пропонував Стерненку державної посади – Мендель

«Публічні заяви, якими президента намагаються долучити до цієї історії, є політизацією справи», вважає речниця Зеленського Юлія Мендель

Президент Володимир Зеленський не обговорював із активістом Сергієм Стерненком призначення на державні посади, повідомила речниця президента Юлія Мендель у коментарі Радіо Свобода.

«Президент України не пропонував Сергію Стерненку жодних посад, оскільки такі пропозиції не є частиною моделі соціальних ліфтів, які президент вважає найкращою моделлю відбору професіоналів на посади», – йдеться у її коментарі.

Речниця президента додала, що Зеленський «наголошував і наголошує, що покладається на незалежність і справедливість правоохоронної системи у розслідуваннях», не втручається у розслідування і не тисне на правоохоронні органи в будь-якій справі.

Сергія Стерненка взяли під варту в залі суду
Сергія Стерненка взяли під варту в залі суду

Мендель також прокоментувала телефонний дзвінок, який Стерненко мав після оголошення йому вироку із адресатом, підписаним як «Володимир Зеленський».

«Публічні заяви, якими президента намагаються долучити до цієї історії, є політизацією справи. Жодних дзвінків від вказаної засудженої особи (Стерненка – ред.) президент не отримував. Глава держави вважає, що не має бути частиною спроб самопіару будь-якого активіста або політика, його ім’я не має використовуватися в спробах захиститися від судового вироку», – повідомила речниця Зеленського.

Приморський суд Одеси 23 лютого визнав громадського активіста Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили загалом до семи років ув’язнення і трьох місяців та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої.

Після оголошення рішення суду Сергій Стерненко коротко поговорив, за його твердженням, із президентом України Володимиром Зеленським, якому «подякував» за вирок. Його взяли під варту до оскарження вироку.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG