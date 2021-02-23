Зеленський не пропонував Стерненку державної посади – Мендель

Президент Володимир Зеленський не обговорював із активістом Сергієм Стерненком призначення на державні посади, повідомила речниця президента Юлія Мендель у коментарі Радіо Свобода.

«Президент України не пропонував Сергію Стерненку жодних посад, оскільки такі пропозиції не є частиною моделі соціальних ліфтів, які президент вважає найкращою моделлю відбору професіоналів на посади», – йдеться у її коментарі.

Речниця президента додала, що Зеленський «наголошував і наголошує, що покладається на незалежність і справедливість правоохоронної системи у розслідуваннях», не втручається у розслідування і не тисне на правоохоронні органи в будь-якій справі.

Мендель також прокоментувала телефонний дзвінок, який Стерненко мав після оголошення йому вироку із адресатом, підписаним як «Володимир Зеленський».

«Публічні заяви, якими президента намагаються долучити до цієї історії, є політизацією справи. Жодних дзвінків від вказаної засудженої особи (Стерненка – ред.) президент не отримував. Глава держави вважає, що не має бути частиною спроб самопіару будь-якого активіста або політика, його ім’я не має використовуватися в спробах захиститися від судового вироку», – повідомила речниця Зеленського.

Приморський суд Одеси 23 лютого визнав громадського активіста Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили загалом до семи років ув’язнення і трьох місяців та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої.

Після оголошення рішення суду Сергій Стерненко коротко поговорив, за його твердженням, із президентом України Володимиром Зеленським, якому «подякував» за вирок. Його взяли під варту до оскарження вироку.