Адвокат Стерненка розповів, коли Зеленський пропонував активісту держпосаду

Президент України Володимир Зеленський пропонував засудженому активісту Сергію Стерненку в червні 2019 року, розповів Радіо Свобода адвокат Стерненка Масі Найєм.

За його словами, на зустрічі були Зеленський, тодішній голова Офісу президента Андрій Богдан і голова Служби безпеки України Іван Баканов.

«Був Сергій Стерненко і приблизно 10 людей, при яких це обговорювалося, і при яких пан президент запропонував посаду в одному з правоохоронних органів», – сказав він.

Він додав, що Стерненко від пропозиції відмовився, але не назвав причини.

«Я не можу за нього говорити, я хотів би, щоб він сам мав можливість сказати свою позицію з цього приводу, тому що я лише адвокат», – пояснив Найєм.

На питання, чому, на його думку, в такому разі речниця Зеленського Юлія Мендель заперечує факт такої пропозиції, правник припустив, що вона могла про неї не знати.

«Мені здається, що пані Мендель просто не знає про цю зустріч, оскільки вона не настільки близька до Володимира Зеленського, або Володимир Зеленський просто не повідомив їй. Я не знаю, які проблеми в Юлії Мендель, але найголовніша проблема в тому, що зараз вона збрехала», – стверджує адвокат.

Крім того, Найєм зазначив, що він та інші захисники Стерненка у справі про умисне вбивство (за твердженням сторони захисту – у справі про самозахист) долучаються до оскарження обвинувального вироку в справі про викрадення.

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«Всі адвокати, які є адвокатами у справі про самозахист Сергія, будуть вступати у справі по апеляції на даний вирок», – сказав він.

За словами адвоката, захист планує подати апеляцію на вирок «у найближчий час», але, оскільки цього ще не сталося, дата засідання наразі невідома.

Приморський суд Одеси 23 лютого визнав громадського активіста Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили загалом до семи років ув’язнення і трьох місяців та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої.

Після оголошення рішення суду Сергій Стерненко коротко поговорив, за його твердженням, із президентом України Володимиром Зеленським, якому «подякував» за вирок. Його взяли під варту до оскарження вироку.