Члени збірної України отримали пам’ятні медальйони, спеціально розроблені Королівським ювелірним домом Великої Британії для «Нескорених» із усіх націй, які беруть участь у міжнародних змаганнях. Нагороду надав Міжнародний фонд Invictus Games, заснований принцом Гаррі.
«Ігри нескорених»: медальйон від принца Гаррі та «повернення з війни» (відео)
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