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09 лютого 2021, Київ 19:42
Відео

«Ігри нескорених»: медальйон від принца Гаррі та «повернення з війни» (відео)

«Ігри нескорених»: медальйон від принца Гаррі та «повернення з війни» (відео)
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«Ігри нескорених»: медальйон від принца Гаррі та «повернення з війни» (відео)

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У Києві відбулося перше відкрите тренування Національної збірної України для участі у змаганнях «Ігри нескорених» у 2022 році. Як спорт допомагає ветеранам «повернутися з війни» та який настрій у спортсменів? Про це у відео Радіо Свобода.

Члени збірної України отримали пам’ятні медальйони, спеціально розроблені Королівським ювелірним домом Великої Британії для «Нескорених» із усіх націй, які беруть участь у міжнародних змаганнях. Нагороду надав Міжнародний фонд Invictus Games, заснований принцом Гаррі.

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