У Києві відбулося перше відкрите тренування Національної збірної України для участі у змаганнях «Ігри нескорених» у 2022 році. Як спорт допомагає ветеранам «повернутися з війни» та який настрій у спортсменів? Про це у відео Радіо Свобода.