Зусилля адміністрації США на підтримку українських ветеранів мають підтримку від обох партій – очільниця посольства США в Україні

Зусилля уряду США спрямовані на підтримку українських ветеранів мають підтримку від обох провідних партій у США. Про це 27 січня заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін під час заходу Центру відкритого світового лідерства уряду США (Open World Leadership Center), темою якого стала реінтеграція ветеранів в Україні.

Хоча слова поваги важливі, ми визнаємо, що самої лише нашої вдячності ветеранам за зроблене на службі недостатньо

«Ми всі знаємо, що ті, хто одного разу одягли форму збройних сил, вшанували свою країну найвищою формою служби. Ці чоловіки та жінки, які ризикнули своїм життям, заслуговують на наші найщиріші подяки з поваги до принесених ними жертв. Хоча слова поваги важливі, ми визнаємо, що самої лише нашої вдячності ветеранам за зроблене на службі недостатньо», – відзначила Квін. За її словами, сила країни пізнається у тому, як вона піклується про своїх ветеранів після завершення ними служби.

Квін наголосила на важливості організацій, які допомагають ветеранам, навіть коли ті не звертаються по допомогу.

Тимчасова повірена США звернула увагу на програму уряду США в Україні з реінтеграції ветеранів.

Як повідомляв «Голос Америки», на початку 2020 року Державний департамент США виділив понад 5 мільйонів доларів на проведення другого етапу програми реінтеграції українських ветеранів.

«Програма реінтеграції ветеранів буде використовувати інформацію для того, щоб надати Україні необхідні інструменти, які дадуть можливість найкраще піклуватися про ветеранів», – наголосив тоді в.о. заступника керівника дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

Як повідомили під час заходу 27 січня представники Міністерства у справах ветеранів, в Україні налічується близько 400 000 ветеранів війни з Росією. Загальна кількість ветеранів в Україні сягає 1 500 000 осіб.